Akár 94%-kal csökkentheti a torlódásokat az új jelzőlámpa

A közlekedés fejlődése szorosan összefonódik a jelzőlámpák történetével. Az első ismert mechanikus lámpát 1868-ban Londonban állították fel, piros és zöld gázzal világítva, majd 1912-ben Salt Lake City-ben Lester Wire fejlesztette ki az első elektromos változatot. A ma ismert háromszínű rendszer – piros, sárga, zöld – 1920-ban jelent meg Detroitban, és rövid időn belül világszerte elterjedt. Magyarországon az első elektromos jelzőlámpát 1924-ben helyezték üzembe Berlin mintájára.

Új korszak jöhet a közlekedésben?

Fotó: Unsplash

Közlekedés: Fehér jelzés az autonóm járműveknek

Az új rendszer lényege, hogy a fehér fény azt jelzi a hagyományos autósoknak, hogy kövessék az autonóm járműveket.

Amint a forgalom újra a hagyományos járművekből áll, a jelzőlámpa visszatér a megszokott piros, sárga és zöld színekhez. Tesztek szerint ez a megoldás

akár 94%-kal csökkentheti a torlódásokat.

A fejlesztés különösen a Robo-taxik és az automata szállító járművek térnyerésével válhat fontos gyakorlati eszközzé. Az autonóm járművek hamarosan Európában is mindennapossá válhatnak: a Waymo 2026-tól tervezi európai piacra lépését ember nélküli szolgáltatással - tájékoztat a FOCUS online.

A jövő fehér fényével a közlekedés ismét új szintre léphet, biztosítva az autonóm és a hagyományos járművek hatékony együttműködését.

Hasonló tartalmakat az Origo.hu felületén talál.