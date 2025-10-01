Itt a vége: betiltja a közösségi média használatát a tiniknek egy EU-os ország

A közösségi média tiltását a „Kids Wallet" nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X használatát a kiskorú felhasználók eszközeként regisztrált készülékeken.

Tilos lesz a közösségi média használata a tiniknek

A cél az, hogy korlátozzák a függőséget okozó "scrollingot" és a veszélyes internetes tartalmakkal való esetleges konfrontálódást.

Ezenkívül a 18 év alatti fiatalok számára letiltják a szerencsejátékkal, dohánytermékek, alkohol vagy pornográf tartalmak terjesztésével foglalkozó weboldalakhoz való hozzáférést. A tilalom a Tinderhez hasonló társkereső platformokra is vonatkozik.

A technológiát az Európai Bizottság kezdeményezésére fejlesztették ki. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egységes keretrendszert hozzon létre minden tagállam számára. Ausztráliával ellentétben a megoldás nem kizárólag a platformok által végzett életkor-ellenőrzésen alapul, hanem közvetlenül az eszközön, a "Kids Wallet" alkalmazás révén történik.

Az EU-szerte is dolgoznak egy korhatár-korlátozáson.

A cél megbízható korhatár-ellenőrzési rendszerek használata olyan tartalmakhoz, amelyek nem alkalmasak gyermekek és fiatalok számára. Hosszú távon azt tervezik, hogy a technológiát integrálják az EU digitális személyi igazolványába (eID) – egyfajta hivatalos online személyazonosító igazolványba, amely 2026 végétől lesz elérhető.