Totális sokk: rá sem ismerni a Jenner család nagyasszonyára!

A Kardashian-Jenner család nagyasszonya drámai átalakuláson esett át. Kris Jenner úgy döntött, megválik hosszú évtizedek óta viselt híres pixie frizurájától, az új külseje mindenkit sokkolt.
frizurastílusKris Jennerfodrász

Kris Jenner sokkolta rajongóit, amikor végleg szakított a hosszú évtizedek óta viselt, sötét pixie frizurájával. Híres fodrásza, Chris Appleton segítségével Kris teljesen új, platinaszőke bob frizurát kapott – írja a DailyMail

Fel sem ismerni Kris Jennert új hajkoronájával
Fel sem ismerni Kris Jennert új hajkoronájával Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Appleton egy videót is megosztott az átalakulásról Instagramon. A videóban Kris először smink nélkül, törölközőbe tekerve mutatta magát, majd a kamera előtt teljesen átalakulva jelent meg új, szőke hajával.  

Kris néhány órával később egy szexi szelfivel is bemutatta új frizuráját követőinek.  

Pár nappal azelőtt, hogy Kris Jenner szőkére váltott, Kim Kardashian a Paris Fashion Weeken elcsente anyja híres pixie-frizuráját a Maison Alaïa kifutóján.  

Kris Jenner vadító frizurával hódít:

 

