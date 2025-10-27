Hírlevél

Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

krokodiltámadás

Krokodil csapott le egy tinédzserre horgászat közben

47 perce
Egy nyugodt horgászatból rémálom lett Ausztrália trópusi partjainál. A krokodiltámadás egy 14 éves fiút ért Queenslandben, aki csak a szerencsének és a gyors segítségnek köszönheti az életét.
Krokodiltámadás történt a trópusi Queenslandben, Ausztráliában, ahol egy 14 éves fiú csaknem életét vesztette. A tinédzser a hétvégén a festői Myall Beachen horgászott, amikor egy krokodil hirtelen megtámadta. A támadás a Daintree Nemzeti Park közelében történt, amely a világ egyik legősibb esőerdejének és a Nagy-korallzátonynak is otthont ad - számol be a Focus.

krokodil, támadás, krokodiltámadás, The saltwater crocodile (Crocodylus porosus) is a crocodilian native to saltwater habitats, brackish wetlands and freshwater rivers from India's east coast across Southeast Asia and the Sundaic region, krokodil
Mentőhelikopter érkezett a krokodiltámadás helyszínére
Fotó: Shutterstock

A hatóságok beszámolója szerint a fiú éppen a sekély, csípőig érő vízben állt, amikor a hüllő rátámadt. Szemtanúk azonnal a segítségére siettek, majd a közeli hostelbe vitték első ellátásra. Innen egy helikopter szállította a 140 kilométerre lévő Cairns városába, ahol stabil állapotban kezelik.

Krokodiltámadás hívja fel a figyelmet Queensland veszélyes partjaira

A térség híres lenyűgöző tájairól, de legalább annyira hírhedt veszélyes állatairól is. A krokodilok mellett gyakoriak a halálos medúzák és a mérges kígyók is, így a strandokat a szakemberek különösen veszélyesnek tartják. A hatóságok rendszeresen figyelmeztetik a helyieket és a turistákat, hogy ne menjenek mély vízbe, és tartsák be a biztonsági jelzéseket.

Új krokodilzabáló, csúcsragadozó dinoszaurusz csontjait fedezték fel. Részletek az Origo oldalán.

 

