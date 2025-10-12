Sokszor nagyon fáradt? Ez a teszt mostantól kimutathatja, hogy beteg-e

A krónikus fáradtság szindróma egy rokkantságot okozó betegség, amelyet a pihenés nem enyhít, és amelyet rendkívüli fáradtság jellemez.

A krónikus fáradtság szindrómával élők gyakran évekig küzdenek a diagnózisért

Fotó: IGOR STEVANOVIC / SCIENCE PHOTO / IST

A University of East Anglia kutatói most olyan vértesztet dolgoztak ki, amely nagy pontossággal képes kimutatni a krónikus fáradtság szindrómát (CFS), egy gyakran félreértett és nehezen diagnosztizálható betegséget.

A vizsgálat során a tudósok epigenetikai elváltozásokat – vagyis a DNS szerkezetének kémiai módosulásait – figyelték meg a CFS-ben szenvedők vérében. Ezek a mintázatok egyértelműen eltértek az egészséges személyekétől, ami lehetővé tette a betegség 96 százalékos pontosságú felismerését - írja a Sky News.

Eddig sok orvos rosszul diagnosztizálta a krónikus fáradtságot

„Tudjuk, hogy sok beteg arról számolt be, hogy figyelmen kívül hagyták őket, vagy azt mondták nekik, hogy betegségük csak az elméjükben van. Ez nem igaz. Mivel nincs pontos teszt, sok beteg évekig fel nem ismert vagy rosszul diagnosztizált maradt. Felfedezésünk lehetőséget kínál egy egyszerű, pontos vértesztre, amely megerősítheti a diagnózist, és korábbi támogatáshoz, hatékonyabb kezelésekhez vezethet” – mondta kutatás vezetője, Dmitry Pshezhetskiy professzor.

A kutatás vezetője hangsúlyozta: a cél egy olyan megbízható teszt létrehozása volt, amely végre kézzelfogható bizonyítékot nyújthat a betegek panaszaira. A szakemberek szerint a felfedezés más posztvirális állapotok – például a long COVID – diagnózisához is hozzájárulhat. Ugyanakkor más kutatók óvatosságra intenek: a teszt hatékonyságát még független, nagylétszámú vizsgálatokkal is igazolni kell. Ha ezek sikeresek lesznek, a módszer mérföldkő lehet a CFS korai felismerésében – és hosszú távon a kezelés javításában is.