A hétköznapi betegség, amely láthatatlanul emészti fel a testet

A krónikus vesebetegség világszerte közel 850 millió embert érint, mégis az esetek 90 százalékában rejtve marad. A vesék naponta mintegy 1500 liter vért szűrnek meg, eltávolítva a méreganyagokat, szabályozva a víz–só egyensúlyt és a vérnyomást. Ha ez a rendszer megbillen, kialakulhat a cardiorenális metabolikus szindróma (CRM) — vagyis amikor a szív, a vese és az anyagcsere egymás működését rontják - írja a Bild.

Krónikus vesebetegség – a szív és a vese kapcsolata a szervezet egyensúlyában Fotó: SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT / SKX

A kezdeti tünetek sokszor megtévesztők: fáradékonyság, koncentrációs nehézség, puffadás vagy magas vérnyomás. A betegek többsége még ilyenkor is teljes életet él, sportol, dolgozik — miközben a vesefunkciók folyamatosan romlanak.

Ha a működés 80–90 százaléka elvész, már csak a dialízis vagy a transzplantáció segíthet.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

Legnagyobb kockázatban vannak a cukorbetegek, a magas vérnyomásban szenvedők, a 60 év felettiek, illetve azok, akik hosszú távon szednek fájdalomcsillapítókat. A cukorbetegség különösen alattomos ellenség: a magas vércukorszint idővel „csiszolópapírként” károsítja a vesék finom szűrőrendszerét, ami diabéteszes nefropátiához vezethet.

A szív és a vese szoros kapcsolatban áll

A vesék és a szív egymásra vannak utalva: ha az egyik szerv megbetegszik, a másik is szenved. A magas vérnyomás például károsítja a veseereket, míg a veseműködés romlása tovább növeli a vérnyomást — ez az ördögi kör gyakran szívelégtelenséghez vezet.

Hogyan előzhető meg a krónikus vesebetegség?

A jó hír, hogy a korai szűrés életet menthet. Két egyszerű vizsgálat már évekkel a tünetek megjelenése előtt kimutatja a problémát:

Vizeletvizsgálat (albumin/kreatinin arány – UACR)

Vérvizsgálat (kreatininszint, eGFR érték)

Emellett az életmódváltás is kulcsfontosságú:

Csökkentsd a sóbevitelt (legfeljebb 5–6 gramm naponta)

Kerüld a feldolgozott ételeket és a túlzott cukorfogyasztást

Fogyassz több vizet és kevesebb alkoholt

Mozogj rendszeresen – már napi 30 perc séta is sokat számít

Ne dohányozzon – a nikotin felgyorsítja a vese- és érrendszeri károsodást

A krónikus vesebetegség nem csak a veséket érinti