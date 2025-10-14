Beigazolódott minden kutyatulajdonos legnagyobb félelme

A kutyák szeretete sokszor különleges módon nyilvánul meg: előfordulhat, hogy nem a gazdi lesz a kedvenc személy, hanem valaki más. A szakértők szerint a kutyák választása mögött nemcsak az étel áll, hanem sok más tényező is – írja a FOCUS online. De mi alapján választja ki a kutya a kedvencét, és miért ragaszkodik ennyire bizonyos emberekhez?

Egy kutya szeretete sok tényezőtől függ - Illusztráció: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A kutya kedvenc embere

A kutyák döntéseiben nem az étel a legfontosabb, hanem a folyamatos figyelem, a játék, a simogatás és a közelség.

Aki rendszeresen biztosítja ezeket a pozitív élményeket, nagy eséllyel válik a kutya kedvenc emberévé – ez a személy azonban nem mindig a gazdi. Néha a postás, néha egy családtag vagy akár a kutyafelügyelő lesz a legkedveltebb személy.

Bár a felnőtt kutyák is képesek új emberekkel szoros kapcsolatot kialakítani, általában az első hat hónap a legfontosabb egy kutya életében: ilyenkor alakul ki ugyanis a legszorosabb kötődés. Érdekesség, hogy a fő gondozó nem mindig lesz automatikusan a kedvenc: ha például a postás minden nap simogatja a kutyát, könnyen ő lehet a favorit.

A kutyák nagyon figyelnek a hangszínre, a testbeszédre és az érzelmi állapotra.

Egy olyan valaki, aki nyugalmat és biztonságot sugároz, gyorsan bizalmat nyer, míg a stresszes, ideges embereket gyakran elutasítják.

A fajta is számít

Nem minden kutya osztogatja egyformán a szeretetét: bizonyos fajták különösen hajlamosak egyetlen személyhez kötődni. Ennek oka leginkább tenyésztési történetük: sokukat eredetileg arra tenyésztették, hogy szoros együttműködésben dolgozzon egy emberrel, például legeltetés vagy vadászat közben. Aki olyan kutyára vágyik, amely különösen ragaszkodik a „saját” emberéhez, annak a következő fajták közül érdemes válogatnia: