Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

Borzalmas: rottweilerek marcangoltak halálra egy 2 éves kisfiút az illegális bölcsődében

Szörnyű tragédia történt az Egyesült Államok déli részén: egy kétéves kisfiút két rottweiler kutya ölt meg egy engedély nélküli családi napköziben, Georgia államban. A hatóságok szerint a bölcsőde tulajdonosa éppen aludt, amikor a kutyatámadás történt.
A rendőrség közlése szerint a 48 éves Stacy Wheeler Cobb a saját otthonában működtette az illegális napközit a georgiai Valdostában, Atlantától mintegy 370 kilométerre. A kutyatámadás következtében a nő ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat – számolt be az ABC News.

A rendőrök már csak jóval a kutyatámadás után értek a helyszínre (illusztráció) – Fotó: Unsplash.
A kamerán jól látható a kutyatámadás

A nyomozás eddigi adatai szerint a nő a kisfiút több mint két órára felügyelet nélkül hagyta, ezalatt a gyermek kiment az udvarra, és kinyitotta a ketrecet, amelyben a két rottweiler tartózkodott. 

A kutyák ezután halálra marcangolták a gyermeket – derült ki a ház biztonsági kamerájának felvételéből, amelyről az édesanya írt a GoFundMe adománygyűjtő oldalon.

A rendőrök délután fél négy körül érkeztek a helyszínre, de a kisfiú életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség szerint a tragédia idején csak ez az egy gyermek volt a gondozó házában, noha általában akár tíz kisgyereket is felügyelt. Az X-en közzétették a nevelő és az áldozat fotóját. 

A hatóságok Cobbot letartóztatták, és a Lowndes megyei börtönbe szállították. Egyelőre nem tudni, van-e ügyvédje, aki képviseli. A kutyákat – a két rottweilert és egy harmadik ebet – az állatvédelmi hatóság lefoglalta.

Az édesanya, Adrianna Jones a közösségi oldalon elindított gyűjtésben azt írta,  kisfia neve Kaimir Jones volt. A nő elmondta, hogy megérezte, valami baj történt, mert a gondozó szokatlanul sokáig nem válaszolt az üzeneteire.

Ez egy szívszorító, felfoghatatlan és traumatikus tragédia, amit senkinek nem kívánok – írta az anya.

A valdostai rendőrfőnök, Leslie Manahan közleményében ezt írta:

Ez egy borzalmas és megelőzhető tragédia volt. Egy anya azért veszítette el a gyermekét, mert valaki nem végezte el a feladatát.

A nyomozás zajlik, a rendőrség szerint további vádemelések is várhatók. 

Hétfőn Balassagyarmaton történt brutális kutyatámadás, erről az Origo is beszámolt. 

 

