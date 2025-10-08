Borzalmas: rottweilerek marcangoltak halálra egy 2 éves kisfiút az illegális bölcsődében

A rendőrség közlése szerint a 48 éves Stacy Wheeler Cobb a saját otthonában működtette az illegális napközit a georgiai Valdostában, Atlantától mintegy 370 kilométerre. A kutyatámadás következtében a nő ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és gyermekbántalmazás miatt emeltek vádat – számolt be az ABC News.
A nyomozás eddigi adatai szerint a nő a kisfiút több mint két órára felügyelet nélkül hagyta, ezalatt a gyermek kiment az udvarra, és kinyitotta a ketrecet, amelyben a két rottweiler tartózkodott.
A kutyák ezután halálra marcangolták a gyermeket – derült ki a ház biztonsági kamerájának felvételéből, amelyről az édesanya írt a GoFundMe adománygyűjtő oldalon.
A rendőrök délután fél négy körül érkeztek a helyszínre, de a kisfiú életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség szerint a tragédia idején csak ez az egy gyermek volt a gondozó házában, noha általában akár tíz kisgyereket is felügyelt. Az X-en közzétették a nevelő és az áldozat fotóját.
A hatóságok Cobbot letartóztatták, és a Lowndes megyei börtönbe szállították. Egyelőre nem tudni, van-e ügyvédje, aki képviseli. A kutyákat – a két rottweilert és egy harmadik ebet – az állatvédelmi hatóság lefoglalta.
Az édesanya, Adrianna Jones a közösségi oldalon elindított gyűjtésben azt írta, kisfia neve Kaimir Jones volt. A nő elmondta, hogy megérezte, valami baj történt, mert a gondozó szokatlanul sokáig nem válaszolt az üzeneteire.
Ez egy szívszorító, felfoghatatlan és traumatikus tragédia, amit senkinek nem kívánok – írta az anya.
A valdostai rendőrfőnök, Leslie Manahan közleményében ezt írta:
Ez egy borzalmas és megelőzhető tragédia volt. Egy anya azért veszítette el a gyermekét, mert valaki nem végezte el a feladatát.
A nyomozás zajlik, a rendőrség szerint további vádemelések is várhatók.
Hétfőn Balassagyarmaton történt brutális kutyatámadás, erről az Origo is beszámolt.