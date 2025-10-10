Hét festmény, hét kérdés – Vajon mennyire ismeri a festészet nagyjait?

Merüljön el a művészet világában, és tesztelje, mennyire ismered a híres festőket és ikonikus alkotásaikat! Ebben a hét kérdéses kvízben olyan műveket kell felismernie, mint a Mona Lisa, a Csillagos éj vagy a Guernica, és meg kell jelölnie, melyik festő alkotta azokat. Készen áll, hogy bebizonyítsa: ön a kvíz Galériamestere?
Kvíz
1 / 7
Ki festette a híres Mona Lisát?
Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!