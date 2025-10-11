Csak az igazi űrrajongók tudják mindenre a választ! Tesztelje, mennyire ismeri a világegyetem titkait!

Készen áll egy kozmikus tudáspróbára? Utazzon velünk a Naprendszeren túlra, és derítse ki, mennyire van otthon a csillagok, bolygók és fekete lyukak világában! Tudja, mi az eseményhorizont, vagy hogy melyik bolygó rejti a Nagy Vörös Foltot? Töltse ki ezt a 7 kérdéses csillagászati kvízt, és derítse ki, ön vajon űrutazó zseni, földhözragadt megfigyelő, vagy kozmikus kvízkirály!

Kvíz 1 / 7 Melyik bolygót nevezik a „Vörös bolygónak”? Mars Helyes válasz Jupiter Helytelen válasz Merkúr Helytelen válasz Uránusz Helytelen válasz

