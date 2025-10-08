Kylie Jenner megmutatta, hogyan kell uralni egy divatbemutatót – videó

A Miu Miu hétfői eseményére a párizsi Palais D'Iéna adott otthont, ahol a világ divatkedvelő közönsége és a sajtó is kíváncsian várta, kik ülnek majd az első sorban. Kylie Jenner, az amerikai üzletasszony és stílusikon, Joey King színésznő mellett foglalt helyet, és a két híresség láthatóan jó hangulatban beszélgetett a bemutató alatt.

Kylie Jenner újra hódított a Párizsi Divathéten

Fotó: ANNA KURTH / AFP

Emma Watson is ott volt a vendégek között, a brit színésznő visszafogott eleganciájával tűnt ki,

míg Joey King, Nicole Kidman lányával ült egy sorban. King nemrég fejezte be a Practical Magic 2 című film forgatását, amelyben ismét együtt játszik Nicole Kidmannel, miután a Netflix Családi ügy című sorozatában is közösen szerepeltek.

Kylie Jenner stílusa ismét középpontban a divathéten

Nem meglepő, hogy Kylie Jenner jelenléte ismét a figyelem középpontjába került: a Miu Miu bemutatóin korábban is ikonikus megjelenéseket produkált, és most sem okozott csalódást. Jenner egy elegáns, mégis modern szettben érkezett, amely tökéletesen illett a márka kifinomult, mégis vagány stílusához.

A bemutatón Nina Dobrev is feltűnt a kifutón, így a divat és a filmvilág több ismert alakja találkozott egy helyen, ezzel is erősítve a Párizsi Divathét presztízsét.

A Miu Miu bemutató üzenete: női erő és kifinomult modernitás

A Miu Miu 2026-os tavaszi–nyári kollekciója a női erőt, az önkifejezést és az egyéniséget ünnepelte. A bemutató középpontjában a klasszikus szabások újraértelmezése, valamint a fiatalos lendület és a letisztult elegancia harmóniája állt.

A divathét továbbra is a világ legmeghatározóbb eseményei közé tartozik, ahol a sztárok és a tervezők együtt formálják a jövő divatját

– és ahol minden évben akad valaki, aki magára vonja a figyelmet.