Bitang szexi testet villantott Kylie Jenner – csak csillám borította meztelen bőrét – kép

A stílusos megjelenést korona, sima haj, barna ajakceruza és kék szemhéjpúder egészítette ki. Kylie, a 28 éves sztár ezzel az összeállítással ismét bizonyította, hogy nem fél a provokatív, figyelemfelkeltő kampányoktól.

Kylie Jenner

Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kylie Jenner most is gyönyörű

Érdekesség, hogy október elején Kylie Jenner korábban kínos pillanatokat élt át a nyilvánosság előtt a fehérneműje miatt, így az új sorozat egyfajta visszavágásnak is tekinthető a médiában.