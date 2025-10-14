Bitang szexi testet villantott Kylie Jenner – csak csillám borította meztelen bőrét – kép

Kylie Jenner az Instagramon mutatta be legújabb sminkkollekcióját, a King Kylie-t. A fotósorozaton csupán alsóneműt viselt, testét kék csillámokkal borították, így az új kollekció hangsúlyos és merész módon került reflektorfénybe.
A stílusos megjelenést korona, sima haj, barna ajakceruza és kék szemhéjpúder egészítette ki. Kylie, a 28 éves sztár ezzel az összeállítással ismét bizonyította, hogy nem fél a provokatív, figyelemfelkeltő kampányoktól.
Kylie Jenner most is gyönyörű
Érdekesség, hogy október elején Kylie Jenner korábban kínos pillanatokat élt át a nyilvánosság előtt a fehérneműje miatt, így az új sorozat egyfajta visszavágásnak is tekinthető a médiában.
