Kylie Jenner tánca lázba hozta az internetet – forró pillanatok a kamerák előtt

A Kardashian–Jenner család ismét reflektorfénybe került. Ezúttal Khloé Kardashian és Kylie Jenner közös táncvideója borzolta a kedélyeket, amelyet az X-en osztottak meg. A rövid klipben a két testvér Nicki Minaj „Beez in the Trap” című számára táncol és szinkronizál, teljes összhangban, játékos hangulatban – írja a Realitytea.com.

Kylie Jenner megállíthatatlan: új megjelenése ismét tarol - Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A videó stílusa laza, természetes és őszinte – pont az a fajta tartalom, amit a rajongók imádnak. Khloé és Kylie magabiztosan, mégis felszabadultan mutatják meg, hogy a hírességek is tudnak spontán szórakozni.

Khloé Kardashian és Kylie Jenner táncvideóját imádják

A kommentmező pillanatok alatt megtelt lelkes üzenetekkel. Többen „az év legjobb testvérpárosának” nevezték őket. A rajongók szerint Khloé és Kylie „együtt verhetetlenek”, és minden megmozdulásukból árad az önbizalom és a jókedv. A videó pillanatok alatt többmilliós nézettséget ért el, és a közösségi platformokon folyamatosan újra megosztják.

Nem ez az első alkalom, hogy a Kardashian–Jenner család tagjai trendet teremtenek az interneten, de ez a videó különösen nagy visszhangot keltett. Szakértők szerint a siker kulcsa az volt, hogy a videó őszinte, rövid és szórakoztató – pont olyan, amire a közönség ma reagál.

Ha így folytatják, a testvérpár nemcsak a smink- és divatipart, hanem a táncos kihívásokat is uralni fogja.

