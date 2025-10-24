Szexi vörös edzőszettben pózolva közölte a tragikus hírt Kylie Jenner

Hírlevél

Az amerikai szépség ismét lázba hozta rajongóit. Kylie Jenner egy bordó Alo Yoga sportmelltartóban és rövidnadrágban mutatta meg tökéletes hasizmait az Instagramon, de a dögös fotók mellett egy szívszorító hírt is közölt a napokban, hiszen elhunyt a kutyája.
Kylie Jennerinfluenszerkutya

A sportos fotók Kaliforniában készültek Kylie Jennerről, így nem véletlen, hogy „fall in california” felirattal osztotta meg – írja a Daily Mail

Kylie Jenner – Fotó: Instagram/Kylie Jenner
Kylie Jenner
Fotó: Instagram/Kylie Jenner

Kylie Jenner gyászol

Kylie Jenner kutyája, Norman közel 13 évig élt. 

Normy, te voltál a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam. Örökké szeretni foglak – írta a posztjában.

A poszt alatt Kylie Jenner testvérei és barátai is részvétüket fejezték ki, köztük Kourtney Kardashian és Paris Hilton is.

Kylie Jenner a közelmúltban énekesként is kipróbálta magát.

 

