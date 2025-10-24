Szexi vörös edzőszettben pózolva közölte a tragikus hírt Kylie Jenner

Az amerikai szépség ismét lázba hozta rajongóit. Kylie Jenner egy bordó Alo Yoga sportmelltartóban és rövidnadrágban mutatta meg tökéletes hasizmait az Instagramon, de a dögös fotók mellett egy szívszorító hírt is közölt a napokban, hiszen elhunyt a kutyája.
A sportos fotók Kaliforniában készültek Kylie Jennerről, így nem véletlen, hogy „fall in california” felirattal osztotta meg – írja a Daily Mail.
Kylie Jenner gyászol
Kylie Jenner kutyája, Norman közel 13 évig élt.
Normy, te voltál a legnagyobb ajándék, amit valaha kaphattam. Örökké szeretni foglak – írta a posztjában.
A poszt alatt Kylie Jenner testvérei és barátai is részvétüket fejezték ki, köztük Kourtney Kardashian és Paris Hilton is.
Kylie Jenner a közelmúltban énekesként is kipróbálta magát.
