Labubu-botrány: ausztrál férfit vádolnak egy óriási lopással

Egy ausztrál férfit azzal vádolnak, hogy több mint negyven darab, közel 5000 dollárt (2,1 millió Ft) érő figurát lopott el. A Labubu az utóbbi évek egyik legnépszerűbb gyűjtői játéka, így a rendőrségi ügy hatalmas felháborodást keltett a rajongók körében.
A Labubu figurák körüli rajongás most új fordulatot vett: a melbourne-i rendőrség szerint egy 40 éves férfi négy külön alkalommal lopott el összesen 43 darabot egy helyi bevásárlóközpontból. A rendőrségi házkutatás során lefoglalták az összes babát, köztük limitált kiadású példányokat is, amelyek darabonként akár 500 ausztrál dollárt (180 ezer Ft) érnek. A férfit négy rendbeli betöréssel és két rendbeli lopással vádolják – írja a BBC.

A lefoglalt Labubu figurák között több ritka, limitált példány is volt — egyes darabok akár 500 dollárt érnek.
Labubu – a kínai Pop Mart világsikere, amiért a fél világ sorban áll

A Labubu figurákat 2019-ben dobta piacra a kínai Pop Mart, és azóta világszenzációvá váltak. A plüss testű, vinil arcú, hegyes fülű és kilenc foggal mosolygó babák gyűjtők ezreit vonzzák világszerte. 

A márka népszerűségét olyan hírességek is növelték, mint Kim Kardashian és a BLACKPINK-ből ismert Lisa.

A Pop Mart ma már több mint 2000 üzletet és automatát működtet, ám részvényei a közelmúltban visszaestek, miután a JPMorgan arra figyelmeztetett, hogy a cég túlértékelt, és kérdéses, meddig tarthat a Labubu-őrület.

Ha nem tudná, mi az a Labubu, itt olvashat róla.

 

