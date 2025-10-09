Rohantak a tűzoltók a lángokban álló házhoz, a helyszínen nem hittek a szemüknek

Több segélyhívást is kaptak a tűzoltók egy lángokban álló ház miatt a dél-karolinai Fountain Inn városában – írja a New York Post.
A segélyhívások miatt a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ekkor érte őket a legnagyobb meglepetés: a tűz nem valódi, csupán halloweeni dekoráció.
A lángokban álló ház nem az, aminek látszik
Bár az első ominózus eset már két éve történt a házaspár szerint a napokban valaki tízszer hívta a hatóságokat. A tűzoltók és a helyiek azóta is emlegetik a szürreális esetet.
A lakók azóta is minden évben használják a dekorációt, előtte azonban küldenek egy körlevelet, és a helyi tűzoltóságot is értesítik arról, hogy minden este mettől meddig kapcsolják fel a rémisztő dekorációt Halloween idején.
A házaspár az idén is feldíszítette a házat, ami éppoly rémisztő, mint 2023 óta minden évben.
A házunk minden este 8 és 10 óra között égni fog, de ez nem igazi tűz. Kérjük, ne hívják a tűzoltókat!
– írta Amanda Riggins Peden a Facebookon.