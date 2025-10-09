Hírlevél

Rohantak a tűzoltók a lángokban álló házhoz, a helyszínen nem hittek a szemüknek

Hatalmas pánik tört ki egy dél-karolinai kisvárosban. Egy lángokban álló házhoz riasztotta több lakó is a tűzoltókat, a helyszínre érve senki sem hitt a szemének.
Több segélyhívást is kaptak a tűzoltók egy lángokban álló ház miatt a dél-karolinai Fountain Inn városában – írja a New York Post. 

Rohantak a tűzoltók a lángokban álló házhoz, a helyszínen nem hittek a szemüknek. (A kép illusztráció.)
Rohantak a tűzoltók a lángokban álló házhoz, a helyszínen nem hittek a szemüknek. (A kép illusztráció.)

A segélyhívások miatt a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ekkor érte őket a legnagyobb meglepetés: a tűz nem valódi, csupán halloweeni dekoráció. 

A lángokban álló ház nem az, aminek látszik

Bár az első ominózus eset már két éve történt a házaspár szerint a napokban valaki tízszer hívta a hatóságokat. A tűzoltók és a helyiek azóta is emlegetik a szürreális esetet. 

A lakók azóta is minden évben használják a dekorációt, előtte azonban küldenek egy körlevelet, és a helyi tűzoltóságot is értesítik arról, hogy minden este mettől meddig kapcsolják fel a rémisztő dekorációt Halloween idején. 

A házaspár az idén is feldíszítette a házat, ami éppoly rémisztő, mint 2023 óta minden évben. 

A házunk minden este 8 és 10 óra között égni fog, de ez nem igazi tűz. Kérjük, ne hívják a tűzoltókat!

 – írta Amanda Riggins Peden a Facebookon. 

@themillerstok

This house looked like it was on fire and the owners have asked that people stop calling the fire department 🔥 because it’s just a Halloween decoration in Fountain Inn, SC

♬ Whatcha Gonna Do - The Valdons

 

 

