Lángoló iskolabuszból mentették ki a gyerekeket – videó

Az egyesült államokbeli Minnesotában igazi hőstettet hajtott végre egy édesanya és egy buszsofőr. Kamera rögzítette, ahogy 22 gyermeket mentettek ki egy lángoló iskolabuszból.
Az eset Bethel városában történt esetet egy ház bejárati kamerája rögzítette. Kari Thorp épp hatéves lányáért indult, amikor észrevette, hogy füst és lángok csapnak fel a busz egyik kerekénél. Azonnal riasztotta a sofőrt, Rick Grattont, és együtt kezdték kimenteni a gyerekeket a lángoló iskolabuszból – számolt be a people.com

A lángoló iskolabusz nagy riadalmat keltett (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A lángoló iskolabusz nagy riadalmat keltett (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Félelmetes volt a lángoló iskolabusz

A gyerekek megijedtek, sírva menekültek a ház verandájára, miközben a busz eleje teljesen a lángok martalékává vált, a gumik is felrobbantak. A tűzoltók percekkel később érkeztek a helyszínre.

Csak annyit akartam, hogy a gyerekek minél gyorsabban lejussanak, mert nem tudtam, mikor robban fel a busz – mondta az anya. 

Kari Thorp szerint mindössze 15 perc telt el az első lángok megpillantása és a teljes tűz között.

Ha nem veszem észre időben, nem tudom, mi lett volna. A tűz pont elöl kezdődött, ahol a legkisebbek ülnek – tette hozzá.

Az esetről készült felvétel az X-en látható. 

A két hőst az iskola vezetése is elismerte, ajándékkosárral köszönték meg a bátor helytállásukat. 

Félelmetes volt, de annyi adrenalin dolgozott bennem, hogy csak az járt a fejemben, mindenkit biztonságba kell juttatni – zárta a történetet az anya.

Májusban öt ember halt meg egy iskolabusz elleni merényletben. 

 

