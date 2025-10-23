Lángoló iskolabuszból mentették ki a gyerekeket – videó

Az eset Bethel városában történt esetet egy ház bejárati kamerája rögzítette. Kari Thorp épp hatéves lányáért indult, amikor észrevette, hogy füst és lángok csapnak fel a busz egyik kerekénél. Azonnal riasztotta a sofőrt, Rick Grattont, és együtt kezdték kimenteni a gyerekeket a lángoló iskolabuszból – számolt be a people.com.
Félelmetes volt a lángoló iskolabusz
A gyerekek megijedtek, sírva menekültek a ház verandájára, miközben a busz eleje teljesen a lángok martalékává vált, a gumik is felrobbantak. A tűzoltók percekkel később érkeztek a helyszínre.
Csak annyit akartam, hogy a gyerekek minél gyorsabban lejussanak, mert nem tudtam, mikor robban fel a busz – mondta az anya.
Kari Thorp szerint mindössze 15 perc telt el az első lángok megpillantása és a teljes tűz között.
Ha nem veszem észre időben, nem tudom, mi lett volna. A tűz pont elöl kezdődött, ahol a legkisebbek ülnek – tette hozzá.
Az esetről készült felvétel az X-en látható.
A két hőst az iskola vezetése is elismerte, ajándékkosárral köszönték meg a bátor helytállásukat.
Félelmetes volt, de annyi adrenalin dolgozott bennem, hogy csak az járt a fejemben, mindenkit biztonságba kell juttatni – zárta a történetet az anya.
