Lángoló iskolabuszból mentették ki a gyerekeket – videó

Az eset Bethel városában történt esetet egy ház bejárati kamerája rögzítette. Kari Thorp épp hatéves lányáért indult, amikor észrevette, hogy füst és lángok csapnak fel a busz egyik kerekénél. Azonnal riasztotta a sofőrt, Rick Grattont, és együtt kezdték kimenteni a gyerekeket a lángoló iskolabuszból – számolt be a people.com.

A lángoló iskolabusz nagy riadalmat keltett (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Félelmetes volt a lángoló iskolabusz

A gyerekek megijedtek, sírva menekültek a ház verandájára, miközben a busz eleje teljesen a lángok martalékává vált, a gumik is felrobbantak. A tűzoltók percekkel később érkeztek a helyszínre.

Csak annyit akartam, hogy a gyerekek minél gyorsabban lejussanak, mert nem tudtam, mikor robban fel a busz – mondta az anya.

Kari Thorp szerint mindössze 15 perc telt el az első lángok megpillantása és a teljes tűz között.

Ha nem veszem észre időben, nem tudom, mi lett volna. A tűz pont elöl kezdődött, ahol a legkisebbek ülnek – tette hozzá.

Az esetről készült felvétel az X-en látható.

#KariThorp & #RickGratton saved 22 kids from bus fire East Bethel in #Minnesota.

Flames and smoke took over, tires exploded, but they still managed everyone out safely.

These heroes deserve massive respect from the whole town. #HeroesOfTheDay #BusFireHeroes pic.twitter.com/85ObT8fcWC — Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) October 22, 2025

A két hőst az iskola vezetése is elismerte, ajándékkosárral köszönték meg a bátor helytállásukat.

Félelmetes volt, de annyi adrenalin dolgozott bennem, hogy csak az járt a fejemben, mindenkit biztonságba kell juttatni – zárta a történetet az anya.

