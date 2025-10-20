Meglepő felfedezés, kiderült, hogy mitől romlik a látásunk

A Birminghami Egyetem kutatói 30 ezer iskolás gyermek adatait elemezték, és azt találták, hogy akik tisztább levegőjű környezetben éltek, jobban láttak, mint azok, akik forgalmas, szennyezett városrészekben nőttek fel. Vagyis összefüggést találtak a légszennyezés és a látásromlás között – írja az Independent.

A szennyezett levegő látásromlást okozhat

Tisztább levegővel a látásromlás ellen

A kutatás szerint különösen a nitrogén-dioxid és a finom por (PM2.5) nevű légszennyező anyagok okoznak gondot. Ezek az anyagok gyulladást és stresszt váltanak ki a szemben, sőt, akadályozzák a természetes napfény hatását, ami kulcsfontosságú a szem egészséges fejlődéséhez.

A tiszta levegő nemcsak a légzéshez fontos, hanem a látás megőrzéséhez is. Eredményeink azt mutatják, hogy a légszennyezés csökkentése stratégiai eszköz lehet a gyermekkori látásromlás megelőzésében – mondta Zongbo Shi professzor, a kutatás egyik vezetője.

A tanulmány szerint a fiatalabb, általános iskolás korú gyerekek különösen érzékenyek a környezeti hatásokra. Náluk a levegő tisztulása jelentős javulást hozott a látásélességben.

A szakértők szerint már az is segíthet, ha az iskolák környékén tiszta levegőzónákat alakítanak ki, autómentesítik az iskolák előtti utcákat, vagy légtisztítókat szerelnek fel a tantermekben.

A rövidlátás világszerte növekvő probléma, és súlyos látáskárosodáshoz vezethet. A gének ellen nem tehetünk sokat, de a környezetet megváltoztathatjuk. Ha időben lépünk, mielőtt a rövidlátás súlyossá válik, valódi különbséget érhetünk el – nyilatkozta Dr. Yuqing Dai, a kutatás társszerzője.

A felfedezés különösen aktuális az Egyesült Királyságban, ahol a jövő hónapban kezdődik a legnagyobb per a dízelautók károsanyag-kibocsátásai miatt, amelynek eredménye új megvilágításba helyezheti a levegőszennyezés egészségügyi következményeit is.

