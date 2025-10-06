Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

tragédia

Lavina ölt meg egy embert egy szomszédos országban, többen eltűntek a hegyen

Hatalmas szerencsétlenség ért több túrázót Szlovéniában. Egy lavina egy ember halálát okozta, kettő pedig eltűnt. A mentés nehéz körülmények között zajlott, az időjárás is megnehezítette a munkát.
Túrázókra csapott le a lavina vasárnap este Szlovéniában. Többen indultak el, egyikük meghalt, két embert pedig eltűnt az eredetileg hét fős túracsoportból.

lavina, hegy,
Lavina csapott le a túrázókra (illusztráció)
Fotó: Lucas Suárez/pexels

Lavina csapott le a túrázókra a szlovén hegyen

A Tosc-hegyen egy hétfős horvát csoport túrázott, amikor a lavina lecsapott. Négyen pihenőt tartottak, három pedig tovább indult felfelé – őket sodorta el a lavina. 

A mentők egy holttestet megtaláltak, két túrázó után tovább folyik a keresés.

A mentést nehezíti a rossz idő és a lavinaveszély

A szlovén mentőcsapatok vasárnap estére felfüggesztették a keresést, és hétfőn folytatják. Az eső, a havazás és az újabb lavinák veszélye miatt helikoptert sem tudtak bevetni.

A körülmények nem jók, erősen havazik és hideg van

– mondta Klemen Belhar mentőtiszt.

Az elmúlt napokban hirtelen hideg és erős szél érte el Szlovéniát. A korai havazás nehezítette a túrázók dolgát, akik a népszerű hegymászó célpontként ismert Tosc-hegyen tartózkodtak, amikor a lavina lecsapott – számolt be az ABC News.

 

