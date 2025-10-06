Lavina ölt meg egy embert egy szomszédos országban, többen eltűntek a hegyen

Túrázókra csapott le a lavina vasárnap este Szlovéniában. Többen indultak el, egyikük meghalt, két embert pedig eltűnt az eredetileg hét fős túracsoportból.

Lavina csapott le a túrázókra (illusztráció)

Fotó: Lucas Suárez/pexels

Lavina csapott le a túrázókra a szlovén hegyen

A Tosc-hegyen egy hétfős horvát csoport túrázott, amikor a lavina lecsapott. Négyen pihenőt tartottak, három pedig tovább indult felfelé – őket sodorta el a lavina.

A mentők egy holttestet megtaláltak, két túrázó után tovább folyik a keresés.

A mentést nehezíti a rossz idő és a lavinaveszély

A szlovén mentőcsapatok vasárnap estére felfüggesztették a keresést, és hétfőn folytatják. Az eső, a havazás és az újabb lavinák veszélye miatt helikoptert sem tudtak bevetni.

A körülmények nem jók, erősen havazik és hideg van

– mondta Klemen Belhar mentőtiszt.

Az elmúlt napokban hirtelen hideg és erős szél érte el Szlovéniát. A korai havazás nehezítette a túrázók dolgát, akik a népszerű hegymászó célpontként ismert Tosc-hegyen tartózkodtak, amikor a lavina lecsapott – számolt be az ABC News.