Lavrov egy csokor virággal jelent meg, de nem ott, ahol várták

A moszkvai külügyminisztériumban zajlott Szergej Lavrov észak-koreai külügyminiszter moszkvai találkozója, amelyen Lavrov személyesen adta át vendégének a vörös és fehér rózsákból álló csokrot. A pillanatot Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője osztotta meg Telegram-csatornáján.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lavrov fontos témákról egyeztetett

„Szépen indítottuk a napot” – kommentálta Zaharova a gesztust. A videón látható, ahogy Lavrov átadja a rózsacsokrot, és Csoj Szon Hui oroszul fejezi ki háláját.

A találkozón a felek a kétoldalú kapcsolatok megerősítéséről és a nemzetközi politikai helyzetről tárgyaltak. A megbeszélések során a diplomáciai, gazdasági és biztonsági témák is terítékre kerültek.

A látogatásra azt követően került sor, hogy október 26-án bejelentették: Csoj Szon Hui Oroszországba és Fehéroroszországba is hivatalos útra indul, bár a részleteket nem közölték. Ez a találkozó Moszkvában a két ország közti diplomáciai közeledés újabb jele - írta a Gazeta.Ru.