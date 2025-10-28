„Készek vagyunk ezt az álláspontot rögzíteni a jövőbeli biztonsági garanciákban Eurázsia ezen részére, de az EU vezetői elutasítják ezeknek a garanciáknak a megvitatását” – hangsúlyozta Lavrov.

Európát felrázta Lavrov üzenete. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lavrov Európának üzent

Lavrov szerint az Európai Unió az ukrajnai harcok kezdete óta olyan biztonsági garanciákat követel, amelyek kizárják Oroszország részvételét, sőt, ellene irányulnak.

Korábban a miniszter azt is közölte, hogy a NATO-országok megpróbálják rákényszeríteni az Egyesült Államokat, hogy mondjon le az ukrajnai békekezdeményezésről. Lavrov úgy véli, az EU-ban és a szövetségben tudatosan fokozzák az oroszellenes hisztériát.

Szeretném megkérdezni: valóban nagyobb biztonságban érzik magukat az európaiak, miközben az elitjeik háborús fejszét ásnak elő? A válasz szerintem egyértelmű

– tette hozzá a külügyminiszter.