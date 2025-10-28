Hírlevél

Rendkívüli!

Lavrov kijelentése sokkolta Európát: kiderült, mit tervez Oroszország a NATO-val

Oroszország

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Oroszországnak nincs és soha nem is volt szándékában megtámadni a NATO- vagy az Európai Unió-tagállamokat – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a III. minszki nemzetközi eurázsiai biztonsági konferencia magas szintű plenáris ülésén.
OroszországEurázsiaEULavrov

„Készek vagyunk ezt az álláspontot rögzíteni a jövőbeli biztonsági garanciákban Eurázsia ezen részére, de az EU vezetői elutasítják ezeknek a garanciáknak a megvitatását” – hangsúlyozta Lavrov.

Lavrov
Európát felrázta Lavrov üzenete. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Lavrov Európának üzent

Lavrov szerint az Európai Unió az ukrajnai harcok kezdete óta olyan biztonsági garanciákat követel, amelyek kizárják Oroszország részvételét, sőt, ellene irányulnak.

Korábban a miniszter azt is közölte, hogy a NATO-országok megpróbálják rákényszeríteni az Egyesült Államokat, hogy mondjon le az ukrajnai békekezdeményezésről. Lavrov úgy véli, az EU-ban és a szövetségben tudatosan fokozzák az oroszellenes hisztériát.

Szeretném megkérdezni: valóban nagyobb biztonságban érzik magukat az európaiak, miközben az elitjeik háborús fejszét ásnak elő? A válasz szerintem egyértelmű

tette hozzá a külügyminiszter.

 

