Lavrov felhívta a figyelmet Ben Hodges, az amerikai európai hadsereg korábbi parancsnokának nemrég tett nyilatkozatára, miszerint a NATO „megsemmisítette volna” Oroszországot, ha az 2025-ben megtámadta volna Lengyelországot. Hodges szerint ilyenkor Kalinyingrád és Szevasztopol is célponttá vált volna.

Lavrov Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Lavrov szerint a NATO képviselői hencegnek

„A srácok nagyon aktívan hencegnek” – jegyezte meg a miniszter.

Kiemelte továbbá, hogy a NATO főtitkára, Mark Rutte, akit Lavrov „nagy stratégaként” említett, „alátámasztja” ezeket a kijelentéseket.

Lavrov szerint a nyugati politikusok számos hasonló provokatív állítást tesznek. Példaként említette, hogy a nyugati elemzők szerint nagy valószínűséggel Kína arra késztetheti „kisebb partnerét”, Oroszországot, hogy szembe menjen a NATO-val, elterelve ezzel a figyelmet saját terveikről.

A diplomata korábban szeptember 25-én kijelentette, hogy a NATO és az EU Ukrajna kezén keresztül hadat üzent Oroszországnak, és közvetlenül részt vesznek a konfliktusban.

Lavrov korábban a NATO összeomlását is megjósolta.