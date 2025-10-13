Hihetetlen felvétel! Lebegő hajók tűntek fel a tengeren

Az Azovi-tenger partján, a krasznodari Golubickaja településnél videóra vették, ahogy több halászhajó úgy tűnik, mintha a levegőben lebegne. A tenger hív nevű Telegram-csatorna tette közzé a felvételeket, amelyeken a horizonton lebegő hajók láthatók. „Nálunk így repülnek a hajók a levegőben” – mondta nevetve a videó készítője.

Ritka optikai illúzió miatt tűntek fel a horizonton lebegő hajók - Illusztráció

Lebegő hajók a láthatáron: így jön létre a fata morgana

A látványt a fata morgana nevű optikai jelenség okozta. Ez akkor jön létre, amikor a különböző hőmérsékletű légrétegek eltérően törik meg a fényt, és a távoli tárgyak torzított, elmozdított képe jelenik meg. Ilyenkor a hajók úgy néznek ki, mintha nem a vízen, hanem a levegőben haladnának. A szakértők szerint ez a ritka optikai illúzió a természet egyik legérdekesebb játéka - számol be a Lenta.

Nem ez volt az első alkalom, hogy lebegő hajók tűntek fel a Fekete-tenger térségében. Hasonló jelenséget áprilisban Szocsi partjainál is megfigyeltek.

Oleg Nesun fizikus elmagyarázta: a miért egyszerű – a hőmérsékleti rétegződés és a fénytörés együttese idézi elő a délibábszerű képet, amely eltűnik, amint a levegő hőmérséklete kiegyenlítődik. A legenda szerint a „Repülő Hollandi” története is egy ilyen különös látványon alapulhatott.