Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

A hétfő esti órákban Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását, alig néhány órával azután, hogy hivatalosan kinevezték a kormány tagjait. Emmanuel Macron elnök azonnal elfogadta a döntést – közölte az Elysée-palota.

Sebastien Lecornu, az újonnan kinevezett francia miniszterelnök

Fotó: Hans Lucas via AFP

Lecornu lemondása politikai lavinát indított el

A bejelentés után Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal reagált: felszólította Macront, hogy oszlassa fel a Nemzetgyűlést, és írjon ki új választásokat.

„A Nemzeti Tömörülés készen áll arra, hogy vállalja a felelősséget” – jelentette ki Bardella, aki szerint Franciaország politikai bénultsága csak így oldható fel – írja a Magyar Nemzet.

Elemzők szerint Lecornu lemondása a Macron-kormány legnagyobb válságát idézheti elő a 2027-es elnökválasztás közeledtével. Egyelőre nem tudni, ki vezetheti tovább az országot a kialakult zűrzavaros helyzetben.