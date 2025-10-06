Hírlevél

Rendkívüli

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

Sébastien Lecornu

Tizenkét óra alatt omlott össze a francia kormány – lemondott a miniszterelnök

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Drámai fordulat a francia politikában! Mindössze tizenkét órával kinevezése után Lecornu lemondott a miniszterelnöki posztról. A döntés sokkolta a közvéleményt és újabb válságot indított el Emmanuel Macron elnök kormányában.
A hétfő esti órákban Sébastien Lecornu francia miniszterelnök és teljes kabinetje benyújtotta lemondását, alig néhány órával azután, hogy hivatalosan kinevezték a kormány tagjait. Emmanuel Macron elnök azonnal elfogadta a döntést – közölte az Elysée-palota.

Sebastien Lecornu, az újonnan kinevezett francia miniszterelnök
Sebastien Lecornu, az újonnan kinevezett francia miniszterelnök
Fotó: Hans Lucas via AFP

Lecornu lemondása politikai lavinát indított el

A bejelentés után Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke azonnal reagált: felszólította Macront, hogy oszlassa fel a Nemzetgyűlést, és írjon ki új választásokat.
„A Nemzeti Tömörülés készen áll arra, hogy vállalja a felelősséget” – jelentette ki Bardella, aki szerint Franciaország politikai bénultsága csak így oldható fel – írja a Magyar Nemzet.

Elemzők szerint Lecornu lemondása a Macron-kormány legnagyobb válságát idézheti elő a 2027-es elnökválasztás közeledtével. Egyelőre nem tudni, ki vezetheti tovább az országot a kialakult zűrzavaros helyzetben.

 

