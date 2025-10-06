Hírlevél

Britney Spears

Nagy a baj: súlyosan megsérült a világhírű popikon

Komoly sérüléseket szenvedett Britney Spears egy barátja házában. A hollywoodi posztár leesett a lépcsőn, a baleset részleteiről egy videóban számolt be.
Britney Spears súlyos térdsérülést szenvedett, miután leesett a lépcsőn egy barátja házában – írja a Page Six

Britney Spears popsztár egy barátja otthonában leesett a lépcsőn, és súlyos térdsérülést szenvedett.
Britney Spears popsztár egy barátja otthonában leesett a lépcsőn, és súlyos térdsérülést szenvedett. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az énekesnő a hétvégén osztott meg egy táncolós videót az Instagram-oldalán. A felvételen látható, hogy a jobb térdét vastag kötés fedi. 

A 43 éves popsztár elárulta rajongóinak, hogy a barátja házában kicsúszott a lába maga alól, és leesett a lépcsőn. 

„Leestem a lépcsőn a barátom házában...szörnyű volt..néha kiugrik a helyéről a térdem, nem tudm eltört-e, de most szerencsére visszaugrott” – írta videója mellé Britney.

Britney Spears a világ egyik legnagyobb popsztárjaként indult, ám mára magányosan él, és egyre ritkábban látható nyilvánosan. A 2021-ben megszűnt gyámság óta teljes szabadságot kapott, de nincsenek kötelező kezelései vagy terápiás programjai. Barátai szerint az énekesnő nem látja be, hogy problémái lennének, ezért minden segítséget visszautasít. Az énekesnő Los Angeles környéki otthonába zárkózott, ritkán jelenik meg nyilvánosan, és hiába próbálják segíteni, minden támogatást visszautasít.  

 

