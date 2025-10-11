Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális támadás érte Ukrajnát, megszólalt Zelenszkij

lefejezés

Lefejezte anyja barátját egy fiatal, még a rendőrök is megdöbbentek

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 19 éves fiatal férfi Staten Islanden brutális támadást követett el édesanyja párja ellen. A rendőrség szerint a gyilkosság lefejezéssel végződött. A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett ehhez a kegyetlen bűncselekményhez.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lefejezésgyilkosságNew York

Megrázó bűntény történt New York Staten Island városrészében: a rendőrség szerint egy 19 éves férfi megölte és lefejezte édesanyja barátját. A hatóságok azonosították az elkövetőt: Damien Hurstel ellen gyilkosság és fegyver birtoklása miatt indult eljárás.

A New York-i rendőrség vizsgálja a lefejezés indítékát
A New York-i rendőrség vizsgálja a lefejezés indítékát - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Lefejezés Staten Islanden

A rendőröket hétfő délután, nem sokkal fél öt előtt riasztották egy lakáshoz, ahol egy férfit szúrt sebekkel találtak meg. A helyszínen tartózkodó mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Fox News információi szerint az áldozat, a 45 éves Anthony Casalaspro, a városi köztisztasági vállalat fogyatékkal élő dolgozója volt, akit lefejezve találtak meg a fürdőkádban. 

A rendőrség megerősítette, hogy a lefejezés áldozata és a gyanúsított egy lakásban éltek. A borzalmas tett okát egyelőre nem sikerült megállapítani, és a nyomozók továbbra is vizsgálják, mi vezetett a kegyetlen gyilkossághoz.

Fegyveres támadás: tárgyalás közben ölte meg a bírót egy ámokfutó. Részletek az Origo oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!