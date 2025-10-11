Lefejezte anyja barátját egy fiatal, még a rendőrök is megdöbbentek

Megrázó bűntény történt New York Staten Island városrészében: a rendőrség szerint egy 19 éves férfi megölte és lefejezte édesanyja barátját. A hatóságok azonosították az elkövetőt: Damien Hurstel ellen gyilkosság és fegyver birtoklása miatt indult eljárás.

A New York-i rendőrség vizsgálja a lefejezés indítékát - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Lefejezés Staten Islanden

A rendőröket hétfő délután, nem sokkal fél öt előtt riasztották egy lakáshoz, ahol egy férfit szúrt sebekkel találtak meg. A helyszínen tartózkodó mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Fox News információi szerint az áldozat, a 45 éves Anthony Casalaspro, a városi köztisztasági vállalat fogyatékkal élő dolgozója volt, akit lefejezve találtak meg a fürdőkádban.

A rendőrség megerősítette, hogy a lefejezés áldozata és a gyanúsított egy lakásban éltek. A borzalmas tett okát egyelőre nem sikerült megállapítani, és a nyomozók továbbra is vizsgálják, mi vezetett a kegyetlen gyilkossághoz.