Lefejezte anyja barátját egy fiatal, még a rendőrök is megdöbbentek

Megrázó bűntény történt New York Staten Island városrészében: a rendőrség szerint egy 19 éves férfi megölte és lefejezte édesanyja barátját. A hatóságok azonosították az elkövetőt: Damien Hurstel ellen gyilkosság és fegyver birtoklása miatt indult eljárás.
Lefejezés Staten Islanden
A rendőröket hétfő délután, nem sokkal fél öt előtt riasztották egy lakáshoz, ahol egy férfit szúrt sebekkel találtak meg. A helyszínen tartózkodó mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
A Fox News információi szerint az áldozat, a 45 éves Anthony Casalaspro, a városi köztisztasági vállalat fogyatékkal élő dolgozója volt, akit lefejezve találtak meg a fürdőkádban.
A rendőrség megerősítette, hogy a lefejezés áldozata és a gyanúsított egy lakásban éltek. A borzalmas tett okát egyelőre nem sikerült megállapítani, és a nyomozók továbbra is vizsgálják, mi vezetett a kegyetlen gyilkossághoz.
