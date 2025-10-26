Gyászol Hollywood! – 100 éves korában elhunyt a legendás színésznő

A legendás színésznő, June Lockhart neve örökre összefort Hollywood aranykorával és olyan népszerű sorozatokkal, mint a Lassie, vagy a Lost in Space. A filmcsillag 100 éves korában vesztette életét, békés körülmények között. Halála egyúttal egy korszak lezárása is.

A legendás színésznő, June Lockhart és Jon Provost 2003-ban együtt vettek részt a CBS 75. évfordulós ünnepségén New Yorkban.

Fotó: MATTHEW PEYTON / Getty Images North America

100 éves korában halt meg a színésznő

June Lockhart 1925-ben született New Yorkban, művészcsaládba. Már nyolcévesen színpadon állt, majd tizenhárom évesen a Karácsonyi ének című filmben debütált szülei oldalán. A Broadwayen is maradandót alkotott: 1947-ben Tony-díjat nyert, ezzel egy csapásra elismert színpadi tehetséggé vált.

Az ötvenes években áttért a televízióra, ahol a Lassie című sorozatban Ruth Martinként hódította meg a nézőket. A kedves, de határozott anyafigurát alakító Lockhart az amerikai családi sorozatok meghatározó sztárja lett. Később a Lost in Space című legendás sci-fi sorozatban új arcát mutatta meg – a Robinson család anyjaként a jövőbe vitte rajongóit.

A legendás színésznő sosem elégedett meg a képernyőn látott nyugodt anyafigurával. Szenvedélyesen szerette a kalandokat – vezetett tankot, repült hőlégballonban, és gyakran hangsúlyozta, hogy a valóságban sokkal vagányabb, mint a tévében.

Két csillagot is kapott a Hollywood Walk of Fame-en – egyet filmért, egyet televízióért –, mindkettőt 1960-ban. A NASA 2014-ben Exceptional Public Achievement Medal-lal tüntette ki, ami egyedülálló elismerés volt egy színésznő számára.

Lockhart 2025. október 23-án, Santa Monicában, családja körében meghalt. Halálának oka természetes volt, lánya és unokája mellette voltak – írja a People magazin.