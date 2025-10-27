Léggömböket akar lelőni Litvánia, ez már a léggömb-világháború?

A múlt héten négyszer állították le a vilniusi repülőtér forgalmát, miután léggömbök léptek be az ország légterébe. Az incidensre válaszolva Litvánia átmenetileg minden alkalommal lezárta fehérorosz határátkelőit. Litvánia szerint a léggömbökkel Fehéroroszországból akartak cigarettát csempészni az Európai Unióba. A balti ország egyúttal Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is felelőssé tette, amiért úgymond nem vet véget ezeknek az incidenseknek.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök az incidenseket "hibrid támadásoknak" nevezte,

és hangsúlyozta, hogy a fehérorosz határátkelők zárva maradnak, csak a diplomaták kelhetnek át rajtuk, és a szomszédos országot elhagyó európai uniós állampolgárok. Ruiniene hétfői sajtóértekezletén leszögezte, hogy a szigorú intézkedéseket azért léptetik életbe, mert nem látnak más megoldást. Hozzátette, hogy megvitathatják a NATO 4. cikkében foglalt biztonsági konzultációk kezdeményezését is.

Az utóbbi hetekben Koppenhága, München és a balti térség légiforgalmát is többször zavarták meg ismeretlen drónok és más légi behatolások. Litvánia csütörtökön azt is közölte, hogy légterébe mintegy 18 másodpercre két orosz katonai repülőgép lépett be. A légtérsértés ellen Litvánia hivatalosan tiltakozott, és a NATO is reagált rá, de Moszkva tagadta, hogy köze lett volna az incidenshez. Kestutis Budrys litván külügyminiszter szerint a légtérsértéseket nem lehet elszigetelt esetekként kezelni. "Ezek kiszámított provokációk, amelyeknek célja a destabilizálás, a figyelem elterelése (és) a NATO válaszának tesztelése" - közölte az X közösségi médián.