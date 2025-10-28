Repülőgép-katasztrófa: megrázó felvétel került elő a magyarokat szállító gépről – videó

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légi katasztrófának nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság. A légi katasztrófa körülményeit vizsgálják, az áldozatok személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra.

Légi katasztrófa Kenyában: 8 magyar turista utazott a kisrepülőn

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.

Fatal plane crash Kwale. 12 pax on board. No survivors. Mombasa Air.



Accident Notification, RRV203, 5YCCA, C208 Diani to Kichwa Tembo crashed in Kwale Simba area at 0530Z, POB 12. pic.twitter.com/0tN1HM4Bwr — ONJOLO KENYA🇰🇪 (@onjolo_kenya) October 28, 2025

A légi katasztrófa körülményeit még vizsgálják.

At least 12 feared dead as plane crashes near safari tourist hotspot https://t.co/rzFWwIDES1 pic.twitter.com/yLYea6yyQ8 — The Independent (@Independent) October 28, 2025

