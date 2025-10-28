Repülőgép-katasztrófa: megrázó felvétel került elő a magyarokat szállító gépről – videó

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légi katasztrófának nincsenek túlélői – közölte a gépet üzemeltető Mombasa Air Safari légitársaság. A légi katasztrófa körülményeit vizsgálják, az áldozatok személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra.
A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, Kichwa Tembo helységbe, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt.
A légi katasztrófa körülményeit még vizsgálják.
Több repülőgép-baleset történt az elmúlt hetekben
A napokban két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép a Dél-kínai-tengeren.Előbb egy MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, amikor „rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról" indulva. A gépen tartózkodó három embert kimentették a roncsok közül.
Mintegy fél órával később egy Boeing F/A-18F típusú Super Hornet vadászgép is lezuhant a Dél-kínai-tengeren, miközben szintén „rutinműveleteket" végzett, miután felszállt a Nimitz repülőgép-hordozóról. A fedélzeten tartózkodók katapultáltak, a földi egységek pedig kimentették őket a vízből.