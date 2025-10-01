Hátulról nyársalta fel a gépet a pilóta, 115 éve történt az első dokumentált légi ütközés

115 éve, 1910. október 1-jén – egyes feljegyzések szerint 2-án – történt az első dokumentált légi ütközés Milánó közelében.

1910. október 1-jén történt meg az első dokumentált légi ütközés. A kép egy művész elképzelése a baleset pillanatáról.

Fotó: Wikimedia Commons

A légi baleset egy repülőversenyen történt a milánói reptér közelében. René Thomas francia pilóta egy Antoinette IV típusú monoplánnal hátulról nekiütközött Bertram Dickson brit pilóta Farman III típusú repülőgépének. A baleset következtében Dickson súlyosan megsérült, és bár túlélte, a sérülések következményeként három évvel később elhunyt. Thomas nem sérült meg súlyosan a balesetben.

Bertram Dickson brit pilóta

Fotó: Getty Images/The Print Collector

A feljegyzések szerint Thomas manőverezés közben rászaladt Dickson gépére, ami az akkori repülési szabályok és tapasztalatok fényében meglehetősen szokatlan volt.

René Thomas francia pilóta

Fotó: ullstein bild via Getty Images/M. Rol

A légi ütközés hatására szigorodtak a szabályok

Az eset nemcsak a légi közlekedés biztonságának fejlődését indította el, hanem rávilágított a légi forgalom irányításának fontosságára is. A baleset után a légiközlekedési szabályok szigorodtak, és a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében új előírásokat vezettek be.