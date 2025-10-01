Hátulról nyársalta fel a gépet a pilóta, 115 éve történt az első dokumentált légi ütközés

115 éve, 1910. október 1-jén – egyes feljegyzések szerint 2-án – történt az első dokumentált légi ütközés Milánó közelében.
A légi baleset egy repülőversenyen történt a milánói reptér közelében. René Thomas francia pilóta egy Antoinette IV típusú monoplánnal hátulról nekiütközött Bertram Dickson brit pilóta Farman III típusú repülőgépének. A baleset következtében Dickson súlyosan megsérült, és bár túlélte, a sérülések következményeként három évvel később elhunyt. Thomas nem sérült meg súlyosan a balesetben.
A feljegyzések szerint Thomas manőverezés közben rászaladt Dickson gépére, ami az akkori repülési szabályok és tapasztalatok fényében meglehetősen szokatlan volt.
Az eset nemcsak a légi közlekedés biztonságának fejlődését indította el, hanem rávilágított a légi forgalom irányításának fontosságára is. A baleset után a légiközlekedési szabályok szigorodtak, és a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében új előírásokat vezettek be.