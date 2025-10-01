Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kitört a pánik Oroszországban egy váratlan dolog miatt

pilóta

Hátulról nyársalta fel a gépet a pilóta, 115 éve történt az első dokumentált légi ütközés

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
115 éve történt az első dokumentált légi ütközés egy légi parádén Milánó közelében. A baleset fellendítette a légi közlekedés biztonságának rohamos fejlődésé és a szabályok szigorodását.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pilótalégi balesetütközéstörténelemévforduló

115 éve, 1910. október 1-jén – egyes feljegyzések szerint 2-án – történt az első dokumentált légi ütközés Milánó közelében.  

1910. október 1-jén történt meg az első dokumentált légi ütközés. A kép egy művész elképzelése a baleset pillanatáról.
1910. október 1-jén történt meg az első dokumentált légi ütközés. A kép egy művész elképzelése a baleset pillanatáról.
Fotó: Wikimedia Commons

A légi baleset egy repülőversenyen történt a milánói reptér közelében. René Thomas francia pilóta egy Antoinette IV típusú monoplánnal hátulról nekiütközött Bertram Dickson brit pilóta Farman III típusú repülőgépének. A baleset következtében Dickson súlyosan megsérült, és bár túlélte, a sérülések következményeként három évvel később elhunyt. Thomas nem sérült meg súlyosan a balesetben. 

1910. október 1-jén történt meg az első dokumentált légi ütközés, elsődokumentáltlégiütközés, Bertram Dickson, BertramDickson, René Thomas, RenéThomas
Bertram Dickson brit pilóta
Fotó: Getty Images/The Print Collector

A feljegyzések szerint Thomas manőverezés közben rászaladt Dickson gépére, ami az akkori repülési szabályok és tapasztalatok fényében meglehetősen szokatlan volt.  

1910. október 1-jén történt meg az első dokumentált légi ütközés, elsődokumentáltlégiütközés, Bertram Dickson, BertramDickson, René Thomas, RenéThomas
René Thomas francia pilóta
Fotó: ullstein bild via Getty Images/M. Rol

A légi ütközés hatására szigorodtak a szabályok

Az eset nemcsak a légi közlekedés biztonságának fejlődését indította el, hanem rávilágított a légi forgalom irányításának fontosságára is. A baleset után a légiközlekedési szabályok szigorodtak, és a légi közlekedés biztonságának javítása érdekében új előírásokat vezettek be. 

image

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!