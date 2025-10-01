108 éves korában a dél-csehországi Ceské Budejovicében meghalt a legidősebb ember az országban – jelentette szerdán a CTK hírügynökség az MTI szerint.

Meghalt a legidősebb ember Csehországban

Blazena Strachotová asszonyt szeptember 28-án otthonában álmában érte a halál – közölte Dagmar Skodová Parmová, Ceské Budejovice polgármestere. A legidősebb cseh állampolgár 1917. február 9-én a morvaországi Zlín melletti Slavicínben született, amely akkor még hivatalosan az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, s csak 1918. október 28-tól lett Csehszlovákia része.

Blazena Strachovtová egész életében árusítóként dolgozott.

A Cseh Szociális Biztosító kimutatása szerint 2025 júniusának végén Csehországban 1078 száz évesnél idősebb ember élt. Döntő többségük nő, és a legtöbben a fővárosban Prágában élnek.

Nemrég az Origo arról is beszámolt, hogy 116 éves korában tavasszal meghalt a világ legidősebb embere, Inah Canabarro Lucas. Halálával jelenleg a 115 éves angliai Ethel Caterham a világ legidősebb élő embere.