A Carlsberg új alkotása nem egy átlagos ital: a világ legkisebb söre mindössze 12 milliméter magas és csupán 0,05 milliliter folyadékot tartalmaz. Ez alig 0,008 százaléka egy korsó sörnek. A miniatűr palack igazi mestermunka – címkével, kupakkal és eredeti Carlsberg dizájnnal – írja a DailyMail.

Ennyire apró a világ legkisebb söre (A kép illusztráció)

A világ legkisebb söre alkoholmentes, és a cél nem más, mint felhívni a figyelmet a felelős alkoholfogyasztásra.

A világ legkisebb söre könnyen elkerülheti az ember figyelmét – de az üzenete annál nagyobb: fontos, hogy felelősen fogyasszunk alkoholt”

– mondta Casper Danielsson, a Carlsberg Svédország kommunikációs vezetője.

A projektben svéd üvegfúvók és művészek dolgoztak együtt, hogy létrejöhessen az egyedülálló darab. A palackot ultrafinom csövek segítségével töltötték meg, amelyeket eredetileg optikai szálakhoz használnak.

A Carlsberg a kis palackot a koppenhágai Carlsberg Múzeumban fogja kiállítani, de már most kihívást intézett a stockholmi műszaki egyetem hallgatóihoz: aki ennél is kisebb sört készít, 10 000 svéd koronát és egy exkluzív látogatást nyer a Carlsberg kutatólaborjába.