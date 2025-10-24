Egy vagyont költött tetoválásaira, most meggondolta magát

A világ egyik legtöbb tetoválásával rendelkező nője úgy döntött, eltávolíttatja közel 190 ezer dollárba – 46 millió forintba – kerülő tetoválásait, mivel tíz év után újra látni akarja az arcát – írja a DailyStar.

Megdöbbentő vallomást tett az egyik legtöbb tetoválást viselő nő

Amber Luke, aki Ausztráliában a legtöbb tetoválással rendelkező nő, megdöbbentő döntést hozott: tíz év után ismét látni szeretné arcát ezért a vagyonokat érő tetoválási egy részét eltávolíttatja. A 30 éves modellnek jelenleg 36 tetoválás díszíti csak az arcát, ezektől óhajt most megválni.

Tíz éve kezdte el az őrületet az egyik legtöbb tetoválással rendelkező modell

Amber elmondta, hogy húszéves korában kezdett el tetoválásokat készíttetni, mert „el akarta rejteni magát”. „Akkoriban nem láttam a saját szépségemet. Összetört, elveszett lélek voltam” – mesélte.

Most azonban úgy döntött, ideje „újra találkozni” a természetes szépségével, ezért 2027-ig minden arctetoválását eltávolíttatja.

A beavatkozásokat a brisbane-i Xanadu Therapies finanszírozza, ahol Amber márka-nagykövetként dolgozik. Ambernek a 36 arctetoválása mellett nyolc piercingje is van az arcán, amelyeket sebészi úton kell eltávolítani.