4200 éves titok: nyomtalanul eltűnt egy ősi műtárgy Egyiptomban

A régészek és az egyiptomi kulturális minisztérium tagjai kétségbeesetten keresik azt az ősi mészkő domborművet, amelyet a Szakkarai nekropoliszból loptak el. A sír, amely Memphis közelében, Kairótól délre található, az egyik legfontosabb temetkezési hely az országban. A lelet Khentika sírjából származott, aki a hatodik dinasztia idején élt, és több mint 4200 éves műtárgynak számít – számol be a New York Post.

A 4200 éves lelet Khentika sírját díszítette Egyiptomban - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A Khentika-sírt már az 1950-es években feltárták, majd 2019-ben a hatóságok lezárták, hogy megóvják a további károsodástól. Az egyiptomi sajtó szerint a festmény eltűnését idén májusban észlelték, de a hírt csak most hozták nyilvánosságra. A domborműről keveset tudni, de feltételezések szerint az ókori Egyiptom három évszakát ábrázolta: az áradás (Akhet), a vetés (Peret) és az aratás (Shomu) idejét.

A lelet átkot is hordozhatott

Khentika sírja egy úgynevezett masztaba – téglalap alakú, lapos tetejű sírépítmény, amelyet a föld alatti kamrák fölé emeltek. Ez az egyik ritka sír, amelynek homlokzatára átokfeliratot véstek: a betolakodókat az istenek haragjával fenyegették, ha megzavarták a halott nyugalmát.

Spencer Coursen biztonsági szakértő szerint a gazdasági nehézségek kedveznek az ilyen bűncselekményeknek. „A szegénység olyan környezetet teremt, ahol az alkalmi bűnözés virágzik” – mondta a Fox Newsnak. A szakértő hozzátette: bár a fegyveres rablás ritka, Egyiptomban gyakoriak a turistákat célzó kisebb bűncselekmények, és a térség biztonságát a Sínai-félszigeten tapasztalható instabilitás is veszélyezteti.