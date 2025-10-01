Brutális háborús bejelentést tett Lengyelország! Vajon tényleg megcsinálják?

A TVN24-nek nyilatkozva Kosiniak-Kamysz hangsúlyozta: a parancsnokok és a pilóták a konkrét helyzet elemzése után hozhatják meg a végső döntést.

„A parancsnokok jogot kaptak arra, hogy megvédjék Lengyelországot. A katonai repülőgépekkel kapcsolatban ugyanaz a szabály érvényes, mint a drónok esetében” – mondta.

NATO-feladat: visszatartani és elrettenteni

A miniszter szerint egyértelmű szövetségesi álláspont született: reagálni kell, el kell rettenteni az ellenfelet, és bátor döntéseket kell hozni. „Ez pontosan az, amit a NATO főparancsnoksága megkövetel tőlünk” – fogalmazott Kosiniak-Kamysz.

Nyugati viták a válaszlépésekről

Szeptember 29-én James Stavridis admirális, a NATO egykori európai főparancsnoka felszólította a szövetséget, hogy határozottabban lépjen fel az orosz gépekkel szemben. Szerinte le kell lőni minden drónt és repülőgépet, amely megsérti a NATO légterét, és a jövőben még egy Ukrajna feletti repülési tilalmi zónát is érdemes lenne fontolóra venni.

Ugyanakkor a német külügyminiszter korábban óvatosságra intett, mondván: a túlreagálás veszélyes eszkalációhoz vezethet a térségben - írta a Gazeta.ru.