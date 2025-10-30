Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

Botrány

„Hogy tehették ezt veled?” – reagált a szövetség a magyar olimpikon meghurcolására

Lengyelország

Nagy a baj! Riasztották a lengyel légierő vadászgépeit

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lengyelország újabb légi incidensbe keveredett Oroszországgal, miután a lengyel légierő MiG–29 vadászgépei elfogtak egy orosz repülőt a Balti-tenger felett. A varsói kormány szerint a NATO is készenlétbe helyezte légvédelmi erőit, mivel ez már a második hasonló eset 24 órán belül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LengyelországOroszországlégierő

A varsói védelmi minisztérium csütörtök reggel jelentette be, hogy a Lengyelország légierőjéhez tartozó MiG–29 vadászgépek 8:49-kor észlelték és elfogták az orosz Il–20-as repülőt, amely a lengyel légtér közelében repült. A védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz, közölte, hogy az incidens már a második volt egy napon belül, és Varsó szoros kapcsolatban dolgozik a NATO-val a helyzet nyomon követésén.

Lengyelország vadászgépei orosz repülőt fogtak el a Balti-tenger felett – újabb incidens a NATO-határon
Lengyelország vadászgépei orosz repülőt fogtak el a Balti-tenger felett – újabb incidens a NATO-határon
Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / AFP

A minisztérium beszámolója szerint Lengyelország légvédelmi rendszerei teljes készültségbe léptek, a NATO pedig több tagországból – köztük Norvégiából, Spanyolországból és Törökországból – emelt gépeket a levegőbe. A hadműveletet a lengyel parancsnokság „sikeresnek” nevezte.

A katonai vezetés szerint az incidens összefügghet azzal, hogy Oroszország az előző éjjel újabb rakétatámadásokat indított Ukrajna ellen, ami miatt megelőző járőrözést rendeltek el a régióban. A NATO közölte, hogy a Balti-tenger feletti fokozott légi aktivitás célja Lengyelország és a szövetségesek védelme –írja a polskieradio.pl.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!