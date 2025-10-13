Megdöbbentő kijelentést tettek a lengyelek: eszkalálódott a háború?

„Ha a kibertérre nézünk, Lengyelország most már háborúban áll Oroszországgal, ez már nem pusztán fenyegetés” – mondta a politikus a Financial Times-nak adott interjúban.

Lengyelország egyik vezetője kemény kijelentést tett. Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Lengyelország háborúban áll

Cenckiewicz szerint a „hibrid támadásokat”, például drónok behatolását az európai országok légterébe, vagy a vízellátási és más kritikus infrastruktúrák elleni hackertámadásokat, diverzánsok szervezték.

A lengyel hatóságok az utóbbi időben többször is Moszkvát vádolták különféle szabotázsakciókkal és kémkedéssel – bár konkrét bizonyítékokat nem mutattak be. Tavaly például bezárták az orosz konzulátust Poznańban, miután egy állítólagos orosz megbízásból dolgozó gyújtogató lebukott Wrocławban.

Szeptember 10-én a lengyel miniszterelnök, Donald Tusk azt állította, hogy orosz drónokat lőttek le a lengyel légtérben, „amelyek veszélyt jelentettek”, de bizonyítékot nem hozott nyilvánosságra. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke később arról beszélt, hogy több mint tíz drónt semmisítettek meg.

Az orosz külügy és a védelmi minisztérium visszautasította a vádakat, mondván: szeptember 10-én az orosz haderő Ukrajnában hajtott végre csapásokat, de Lengyelország területe nem volt célpont.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az ilyen vádakat „üres és alaptalan kijelentéseknek” nevezte. Vlagyimir Putyin pedig a Valdaj nemzetközi fórumon tréfásan reagált, mondván: „Nem fogok több drónt küldeni – se Franciaországba, se Dániába, se máshová, ahová állítólag eljutnak.”