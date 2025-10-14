Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
XIV. Leó pápa

Érdekes dolgokról beszélt XIV. Leó pápa az első államfői látogatásán

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vatikán Állam vezetőjeként XIV. Leó pápa első látogatása az olasz köztársasági elnöki palotába vezetett, ahol Sergio Mattarella államfő fogadta kedden.
Link másolása
Vágólapra másolva!
XIV. Leó pápaRómabeszéd

Sergio Mattarella a pápaválasztást követően látogatott el a Vatikánba, ezt viszonozta most a XIV. Leó pápa, akinek a hagyomány szerint az első államfői látogatása Róma városába vezetett. Az olasz fővárosban jelképes pillanatnak számít, amikor az egyházfő elhagyja Vatikán Államot, keresztülhalad a Rómát kettészelő Tevere folyón, majd a városközponton át egészen a Quirinale elnöki palotáig megy, amely az ország egyesítése előtt a pápák tulajdonát képezte.

XIV. Leó pápa Rómában mondott beszédet – Fotó: Simone Risoluti/ Vatican Media
XIV. Leó pápa Rómában mondott beszédet
 Fotó: Simone Risoluti/ Vatican Media

 

XIV. Leó pápa beszédének központi témája a béke volt

XIV. Leó pápát a Vatikántól az olasz elnöki testőrök, a corazzierik kísérték motorral egészen a Velence térig, majd onnan lóháton haladtak előtte. A pápa egy sötét színű, zárt terepjáróval tette meg az utat. Eddig hat pápa látogatott el az államfőhöz: utoljára Ferenc pápa 2017-ben. XIV. Leó és Sergio Mattarella találkozóján jelen volt Giorgia Meloni miniszterelnök és kormányának tagjai.

XIV. Leó beszédének központi témája a béke volt. Emlékeztetett XV. Benedek pápa felhívására az első világháború előtt, XII. Pius 1939-es rádióüzenetére, amely az újabb világháború közeledtére figyelmeztetett, XXIII. János A békét a földön kezdetű enciklikájára 1963-ban, valamint VI. Pál pápa üzenetére 1968-ban, a béke első egyházi világnapja alkalmából. XIV. Leó pápa úgy vélte, korunk összetett kihívásaira csakis a multilaterális megoldások adhatnak választ.

A kihívások között említette az Európában tapasztalt születéscsökkenést, és a családtámogatást szorgalmazta. A pápa hangsúlyozta, hogy az apa, anya, gyermek, nagyszülő szavak olyan értékeket képviselnek, amelyek a társadalom egészének javát szolgálják. 

Méltóságteljes munkát, esélyegyenlőséget és bizalmat szorgalmazott a családok számára, az élet védelmének jelentőségét hangoztatta a fogantatástól a halál pillanatáig, valamint kiemelte az egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való hozzájutás lehetőségének fontosságát.

XIV. Leó pápa köszönetet mondott Olaszországnak a migránsok befogadásáért és az emberkereskedelemmel szembeni fellépéséért. Úgy vélte, korunkban "tendenciának számít a közös kulturális identitásunkat évszázadok alatt meghatározó modellek és értékek nem elegendő elismerése". "Ne hagyjuk magunkat elcsábítani tömeges és gyorsan átfutó modellektől, amelyek csak a szabadság látszatát adják" - mondta a pápa.

XIV. Leó pápa júniusban nem csupán szavaival, de öltözékével is jelezte, hogy új korszak kezdődik a katolikus egyház életében. Egy hete az is kiderült, hova vezet XIV. Leó pápa első külföldi útja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!