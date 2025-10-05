Ezek Leonardo DiCaprio kedvenc filmjei – igazi mesterművek a moziból

Hírlevél

A világhírű színész ritkán enged betekintést a filmes ízlésébe, de egy friss interjúban most elárulta, mely alkotásokat tartja meghatározónak. A klasszikus olasz neorealizmus, a filozofikus sci-fi és a modern amerikai filmek egyaránt szerepelnek Leonardo Dicaprio kedvencei között.
Leonardo DiCaprio kedvenc filmjei arról árulkodnak, hogy a színész a mozit nem pusztán szórakozásként, hanem művészi élményként szemléli. Válogatása egyszerre nosztalgikus és tudatos: olyan alkotásokat emel ki, amelyek formálták a filmművészetet és inspirálták a következő generációkat. Nemrégiben bemutatták Leonardo DiCaprio legújabb filmjét, az Egyik csata a másik után című alkotást

US actor Robert De Niro receives the Honorary Palme d'Or from US actor Leonardo Dicaprio during the Opening Ceremony of the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 13, 2025. (Photo by Valery HACHE / AFP)
Robert de Niro Oscar-díjas amerikai színész (j) átveszi az életművéért neki ítélt tiszteletbeli Arany Pálma-díjat Leonardo DiCaprio amerikai színésztől a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitóünnepségén
Fotó: VALERY HACHE / Valery HACHE / AFP

Leonardo Dicaprio kedvenc filmjei

Leonardo DiCaprio elárulta, mik azok a filmek, amiket a legtöbbször látott, amiket újra és újra megnézett. 

A klasszikus Biciklitolvajok, az olasz neorealizmus mesterműve, a grandiózus és filozofikus sci-fi, Arthur C. Clarke regényéből készült és Stanley Kubrick által a vászonra álmodott 2001: Űrodüsszeia, valamint a Coen fivérek mesteri vígjátéka és kultfilmje, A nagy Lebowski is szerepel a listáján.

 Természetesen helyet kapott DiCaprio kedvencei között a zseniális rendező, Martin Scorsese legendás filmje, a Nagymenők című életrajzi gengsztereposz is, amit – enyhe túlzással – ezerszer is újranézett, vagy újranézne Leonardo DiCaprio. És egy újabb klasszikus Scorsesétől: az ellenállhatatlan Taxisofőr – és még folytathatná is a listát.

April 27, 2010 - Puerto Rico - El Nuevo DÃ­a (Credit Image: © El Nuevo Dia/GDA/ZUMAPRESS.com). Leonardo DiCaprio, J. Edgar
Fotó: El Nuevo Dia / GDA

Miért szeretünk filmeket nézni? DiCaprio szerint a mozi közösségi varázsa örök

Az interjú során feltették neki a kérdést: mi az, ami miatt filmet nézünk, amiért moziba megyünk? A riporter a hangulatot, a koncentráltságot, a zenét és a relaxációt emelte ki – azt az érzést, amikor elrévedünk egy másik világba, beleragadunk egy helyre, ott tart minket valami és ellenállhatatlanul megfog.

Hogy abban a székben élhessük le az elkövetkező másfél, két vagy akár három, vagy annál is több órát.

 Egy relaxált, fókuszált állapotban, a mozi varázsában és a közösség varázsában, az együtt töltött filmezés élményében.

RELEASE DATE: Sep 12, 1990. MOVIE TITLE: Goodfellas. STUDIO: CBS. PLOT: The story of Irish-Italian American, Henry Hill, and how he lives day-to-day life as a member of the Mafia. Based on a true story, the plot revolves around Henry and his two unstable friends Jimmy and Tommy as they gradually climb the ladder from petty crime to violent murders. PICTURED: JOE PESCI as Tommy DeVito, RAY LIOTTA as Henry Hill, and ROBERT DE NIRO as James 'Jimmy' Conway.
Nagymenők
Fotó: CBS / NORTHFOTO

A filmművészet, mint szimfónia

DiCaprio elmondta: szerinte a közösség szintén fontos a film során – mind a készítés, a film létrehozása, mind pedig a néző, a befogadó és a film közötti kapcsolat tekintetében. Amikor a néző mintha egységre lépne a film karakterével, azonosul vele, kapcsolatot létesít. 

A filmművészet talán a leginkább magával ragadó művészeti forma. Nem véletlen, hogy sokan mondják: a filmművészet több más művészeti ág – a zene, festészet, színház, opera és irodalom – varázslatos szimfóniája.

DiCaprio azt is elmondta, hogy szerinte jelenleg nincs jobb művészeti ág a filmnél, és őszintén reméli, hogy a mozi örökre életben marad.

A beszélgetés részletét megtekintheti a BBC oldalán.

 

 

