Ezek Leonardo DiCaprio kedvenc filmjei – igazi mesterművek a moziból

Leonardo DiCaprio kedvenc filmjei arról árulkodnak, hogy a színész a mozit nem pusztán szórakozásként, hanem művészi élményként szemléli. Válogatása egyszerre nosztalgikus és tudatos: olyan alkotásokat emel ki, amelyek formálták a filmművészetet és inspirálták a következő generációkat. Nemrégiben bemutatták Leonardo DiCaprio legújabb filmjét, az Egyik csata a másik után című alkotást

Robert de Niro Oscar-díjas amerikai színész (j) átveszi az életművéért neki ítélt tiszteletbeli Arany Pálma-díjat Leonardo DiCaprio amerikai színésztől a 78. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál nyitóünnepségén

Fotó: VALERY HACHE / Valery HACHE / AFP

Leonardo Dicaprio kedvenc filmjei

Leonardo DiCaprio elárulta, mik azok a filmek, amiket a legtöbbször látott, amiket újra és újra megnézett.

A klasszikus Biciklitolvajok, az olasz neorealizmus mesterműve, a grandiózus és filozofikus sci-fi, Arthur C. Clarke regényéből készült és Stanley Kubrick által a vászonra álmodott 2001: Űrodüsszeia, valamint a Coen fivérek mesteri vígjátéka és kultfilmje, A nagy Lebowski is szerepel a listáján.

Természetesen helyet kapott DiCaprio kedvencei között a zseniális rendező, Martin Scorsese legendás filmje, a Nagymenők című életrajzi gengsztereposz is, amit – enyhe túlzással – ezerszer is újranézett, vagy újranézne Leonardo DiCaprio. És egy újabb klasszikus Scorsesétől: az ellenállhatatlan Taxisofőr – és még folytathatná is a listát.

Fotó: El Nuevo Dia / GDA

Miért szeretünk filmeket nézni? DiCaprio szerint a mozi közösségi varázsa örök

Az interjú során feltették neki a kérdést: mi az, ami miatt filmet nézünk, amiért moziba megyünk? A riporter a hangulatot, a koncentráltságot, a zenét és a relaxációt emelte ki – azt az érzést, amikor elrévedünk egy másik világba, beleragadunk egy helyre, ott tart minket valami és ellenállhatatlanul megfog.

Hogy abban a székben élhessük le az elkövetkező másfél, két vagy akár három, vagy annál is több órát.

Egy relaxált, fókuszált állapotban, a mozi varázsában és a közösség varázsában, az együtt töltött filmezés élményében.

Nagymenők

Fotó: CBS / NORTHFOTO

A filmművészet, mint szimfónia

DiCaprio elmondta: szerinte a közösség szintén fontos a film során – mind a készítés, a film létrehozása, mind pedig a néző, a befogadó és a film közötti kapcsolat tekintetében. Amikor a néző mintha egységre lépne a film karakterével, azonosul vele, kapcsolatot létesít.

A filmművészet talán a leginkább magával ragadó művészeti forma. Nem véletlen, hogy sokan mondják: a filmművészet több más művészeti ág – a zene, festészet, színház, opera és irodalom – varázslatos szimfóniája.

DiCaprio azt is elmondta, hogy szerinte jelenleg nincs jobb művészeti ág a filmnél, és őszintén reméli, hogy a mozi örökre életben marad.

A beszélgetés részletét megtekintheti a BBC oldalán.