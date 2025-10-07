Hírlevél

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

Rémisztő vadállat bóklászott a szálloda folyosóján

Hatalmas pánik tört ki egy szállodában Indonéziában, miután egy vadállat bejutott az épületbe. A hotel területére belopakodó leopárd már a második emeleti folyosón bóklászott, amikor észrevették a veszélyt.
Pánikot okozott a vendégek körében egy szállodaépületbe bejutó leopárd Indonézia Nyugat-Jáva tartományában, a hatóságok végül ártalmatlanná tették a ragadozót – írja az MTI.

Agus Arianto, a nyugat-jávai állatvédelmi hatóság vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta: akkor vették észre hétfőn, amikor már feljutott a második emeletre, és egy szoba előtt áll a folyosón.

Nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná a leopárdot

A hotel vezetése riadóztatta a tűzoltóságot, amely viszont az állatvédelmi hatóságot értesítette. Ez utóbbi hatóság emberei nyugtatólövedékkel tették ártalmatlanná az állatot és elszállították.  

Augusztus végén elszabadult egy leopárd egy a szállodától alig 5 kilométerre lévő állatkertből. Agus Arianto szerint még vizsgálják, hogy ugyanarról az állatról van-e szó. Indonéziában az utóbbi években többször is előfordult, hogy állatkerti állatok megszöktek.  

2021-ben két bengáli tigris szökött meg egy állatkertből Szingkavangban, Nyugat-Kalimantan tartományban, miután napokig tartó esők miatt egy lyuk keletkezett a talajban ketrecük közelében. Egy 47 éves állatkerti gondozót holtan találtak a tigrisketrec közelében, de a tigrisek több más állatot is elpusztítottak. Az egyik tigrist lelőtték, a másikat élve fogták el.

 

