Biblia

Sodomához és Gomorrához köthető lerombolt városok romjaira bukkantak

A Holt-tenger közelében szenzációs felfedezést tettek régészek: olyan romokat tártak fel, amelyek a Biblia egyik legismertebb történetéhez kapcsolódhatnak. A lerombolt városok maradványai Sodoma és Gomorra legendáját idézik meg.
Régészek Jordánia délkeleti részén, a Holt-tenger közelében olyan lerombolt városokat tártak fel, amelyek a Biblia híres „bűnös városaihoz”, Sodomához és Gomorrához köthetők. A kutatók szerint ezek a települések valós történelmi helyszínek lehetnek – és több bizonyíték is alátámasztja, hogy hirtelen pusztulás érte őket – írja a DailyMail

Sodomához és Gomorrához köthető lerombolt városok romjaira bukkantak (A kép illusztráció.)
Sodomához és Gomorrához köthető lerombolt városok romjaira bukkantak (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Öt lerombolt várost tártak fel

A feltárások során öt ősi város maradványait találták meg: Bab edh-Dhra (Sodoma), Numera (Gomorra), Fifa, Khanazir és Zoár. Az első kettőnél hatalmas tűzvész nyomait fedezték fel, amelyek az egész települést elpusztították. A városokat a bronzkor elején lakták, majd a tűz után végleg elhagyták. 

Zoár különleges helyet foglal el: ez az egyetlen település, amely nem semmisült meg. A Biblia szerint ide menekült Lót családjával, miután Isten megsemmisítette a többi várost. 

A régészek szerint Bab edh-Dhra több bizonyítékot szolgáltat az elmélet alátámasztására: a temetőkben talált épületek belsejében és tetején is égésnyomok vannak, ami arra utal, hogy a tűz fentről érkezett – pontosan úgy, ahogy a Biblia is leírja. 

Titus Kennedy régész szerint mind az öt város északtól dél felé húzódik, dombtetőkön, vízfolyások közelében. Pont ott, ahol a bibliai történet is elhelyezi őket. „Öt város, hasonló nyomok, és mind a megfelelő földrajzi helyen” – hangsúlyozta a régész. 

A környéken található Lót-barlang is komoly bizonyíték: itt bronzkori kerámiákat és egy bizánci templom maradványait találták, amelyek feliratai Lóthoz köthetők. 

A Biblia szerint Sodoma és Gomorra bűnei miatt Isten „tűzzel és kénkővel” pusztította el a városokat. Lót és családja azonban megmenekült, mert igaz emberek voltak. 

 

