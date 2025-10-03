Hírlevél

Leslie Mandoki

Németországban kapott rangos állami díjat Leslie Mandoki

Egyetlen pillanatban sűrűsödött össze egy életút minden küzdelme és diadala. Leslie Mandoki a bajor miniszterelnöktől vehette át a rangos kitüntetést, amely egyszerre szólt múltról, sikerről és hazatalálásról.
Leslie Mandokizenészénekes

Leslie Mandoki neve immár nemcsak a zenei világban, hanem a művészet és kultúra összekapcsolásában is maradandót jelent. A bajor miniszterelnök, Markus Söder személyesen adta át a kitüntetést, amellyel Mandoki évtizedes pályáját és elkötelezettségét ismerték el.

Leslie Mandoki, Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Leslie Mandoki kitüntetése Bajorország szívében

Leslie Mandoki számára különösen emlékezetes marad, hogy Bajorországban, ahol 50 éve új életet kezdett, most a legmagasabb elismerések egyikével jutalmazták. Markus Söder bajor miniszterelnök Markus Blume művészeti miniszterrel közösen adta át neki a Pro meritis scientiae et litterarum nevű díjat.

Az énekes Magyarországról menekült fiatalon Németországba, ahol először Zirndorfban, Nürnberg közelében nyújtotta be menedékkérelmét. Most ugyanott, évtizedekkel később, kitüntetéssel tért vissza a múlt emlékeihez, és köszönetet mondott új hazájának, Bajorországnak, amely otthont és lehetőségeket adott számára.

A Mandoki Soulmates nemzetközi sikerei révén Leslie Mandoki az egész világ előtt bizonyította, hogy a zene hidat képez kultúrák között. A bajor díj nemcsak művészi érdemeit, hanem azt a munkát is elismerte, amelyet a tudomány és művészet összekapcsolásáért végzett.

A jubileum évében Mandoki Budapesten is koncertet adott, amelyen több mint 15 ezer rajongó ünnepelte az énekest és zenekarát. A színpadon egyszerre volt jelen a múlt, a jelen és a jövő: a menekült fiú története, a világsikerű zenész ereje és a hazatérés megható pillanata – számolt be a Focus.

 

