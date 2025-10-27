Riasztás a tenger közepén: helikopter és vadászgép csapódott a vízbe!

Két különálló balesetben lezuhant egy amerikai helikopter és egy vadászgép vasárnap a Dél-kínai-tengeren - közölte hétfőn az Egyesült Államok.

A haditengerészet vizsgálja a Dél-kínai-tengeren lezuhant légirárművek balesetét - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Lezuhant a Sea Hawk helikopter rutinművelet közben

Előbb egy MH-60R típusú Sea Hawk helikopter szenvedett balesetet a Dél-Kínai-tengeren, amikor "rutinműveleteket végzett a Nimitz repülőgép-hordozóról" indulva - derült ki az amerikai csendes-óceáni flotta közleményéből. A hatóságok szerint a gépen tartózkodó három embert kimentették.

"Minden érintett személy egészséges és stabil állapotban van" - számolt be az amerikai haditengerészet, hozzátéve, hogy mindkét balesetet vizsgálják.

Az év elején két amerikai katonai repülőgép zuhant le a Harry S. Truman repülőgép-hordozóról két, tíz napon belül történt baleset során a Vörös-tengeren - az egyik leszálláskor, a másik pedig egy manőver során, amikor a harci gép egy vontatójárművel együtt a tengerbe csapódott, majd elmerült.

