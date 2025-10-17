Két alkalmazott ellen még mindig nyomoznak Liam Payne tragikus halála kapcsán

Liam Payne rajongói gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el szülővárosában, Wolverhamptonban, a sztár halálának első évfordulóján, október 16-án – írja a BBC.

Liam Payne (1993-2024) angol énekes

A West Park zenepavilonja körül virágcsokrok, levelek és plakátok sorakoztak megemlékező üzenetekkel.

Egykori iskolatársa, John Carpenter megható szavakkal emlékezett az énekesre:

Mindig bátorított és felemelt. Hűséges barát volt, és azt akarta, hogy a lehető legjobb emberek legyünk

– mondta, hozzátéve, hogy futással fog emlékezni Liamre, iskolás korukban ugyanis sokszor kocogtak együtt.

Liam Payne tragikus halála

A One Direction egykori tagja 31 éves korában hunyt el, miután kizuhant egy hotel erkélyéről Buenos Airesben, Argentína fővárosában. A rendőröket egy agresszív, önmagára és másokra veszélyes, kábítószer hatása alatt álló férfihoz riasztották a szállodába, de mire kiértek a sztár kizuhant az erkélyről.

A tragédia után az argentin hatóságok több embert is felelősségre vontak gondatlanság miatt. 2025 februárjában azonban az öt gyanúsított közül három ellen megszüntették az eljárást, így a nyomozás jelenleg két emberre korlátozódik. Braian Paiz pincért és Ezequiel Pereyra alkalmazottat azzal vádolja a rendőrség, hogy kábítószert szereztek az énekesnek, csupán néhány órával a halála előtt.