Rendkívüli

Budapesten érhet véget az orosz–ukrán háború

Liam Payne

Két alkalmazott ellen még mindig nyomoznak Liam Payne tragikus halála kapcsán

Egy éve hunyt el a One Direction egykori tagja. Liam Payne egy Buenos Aires-i hotel erkélyéről zuhant ki, az esést nem élte túl. A rendőrség még mindig vizsgálja a halálának körülményeit, de a kezdeti 5 gyanúsított helyett már csak 2 vádlott ellen folytat vizsgálatot.
Liam Payne

Liam Payne rajongói gyertyákat gyújtottak és virágokat helyeztek el szülővárosában, Wolverhamptonban, a sztár halálának első évfordulóján, október 16-án – írja a BBC. 

Liam Payne (1993-2024) angol énekes
Liam Payne (1993-2024) angol énekes
Fotó: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A West Park zenepavilonja körül virágcsokrok, levelek és plakátok sorakoztak megemlékező üzenetekkel. 

Egykori iskolatársa, John Carpenter megható szavakkal emlékezett az énekesre: 

Mindig bátorított és felemelt. Hűséges barát volt, és azt akarta, hogy a lehető legjobb emberek legyünk

– mondta, hozzátéve, hogy futással fog emlékezni Liamre, iskolás korukban ugyanis sokszor kocogtak együtt. 

Liam Payne tragikus halála 

A One Direction egykori tagja 31 éves korában hunyt el, miután kizuhant egy hotel erkélyéről Buenos Airesben, Argentína fővárosában. A rendőröket egy agresszív, önmagára és másokra veszélyes, kábítószer hatása alatt álló férfihoz riasztották a szállodába, de mire kiértek a sztár kizuhant az erkélyről. 

A tragédia után az argentin hatóságok több embert is felelősségre vontak gondatlanság miatt. 2025 februárjában azonban az öt gyanúsított közül három ellen megszüntették az eljárást, így a nyomozás jelenleg két emberre korlátozódik. Braian Paiz pincért és Ezequiel Pereyra alkalmazottat azzal vádolja a rendőrség, hogy kábítószert szereztek az énekesnek, csupán néhány órával a halála előtt. 

Payne szülővárosában, Bushbury városrészben nőtt fel, és a helyiek számára mindig fontos maradt. Rajongói most is tömegesen érkeztek, hogy emlékezzenek rá. 

 

