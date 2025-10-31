Hátborzongató részletek derültek ki a rocklegenda tragikus haláláról

A Limp Bizkit alapító tagja és basszusgitárosa, Sam Rivers október 18-án, 48 éves korában hunyt el floridai otthonában. A hatósági dokumentumok szerint az együttes kulcsembere a fürdőszobában vesztette életét. A tragikus estén egy, zenészhez közel álló nő, Keely hívta a 911-et.

Sam Rivers; a Limp Bizkit legendája hirtelen omlott össze

Fotó: KEVIN WINTER / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megrázó körülmények a haláleset mögött?

A rendelkezésre álló információk szerint a nő élettelenül, arccal lefelé fekve a földön találta Riverst, miközben vértócsában feküdt. Azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a kiérkező rendőri egységek is folytatták, ám a tűzoltóság kiérkezésekor már nem lehetett segíteni a zenészen – tájékoztat a New York Post.

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy fejsérülés is látható volt – feltehetően a WC-ről leesve ütötte be a fejét. Az arc és a nyak erőteljes elszíneződése pedig tüdőembóliára utal,

amely gyakori halálok a hasonló eseteknél. A csapattag az utóbbi években egészségügyi küzdelmekkel is szembenézett: 2018-ban májtranszplantáción esett át, és többféle gyógyszert szedett.

A hivatalos boncolási eredményt még nem hozták nyilvánosságra.

A Limp Bizkit gyászol – soha nem felejtik el

Az ikonikus nu metal zenekar megható közleményben búcsúzott tőle:

Nemcsak a basszusgitárosunk volt. Ő volt a szívverésünk. A nyugalom a káoszban. A lélek a hangzásban.

— írta Fred Durst és a zenekar többi tagja az Instagramon.

Sam Rivers 1994-ben alapította a Limp Bizkitet Dursttel együtt Jacksonville-ben.

A banda azóta is meghatározó szereplője a nemzetközi rocknak. Rivers ugyan 2015-ben rövid időre kilépett májbetegsége miatt, ám 2018-ban visszatért, és egészen haláláig aktív szereplője volt a zenekarnak.

Utolsó fellépése augusztusban, a Leeds Fesztiválon volt.

Rocktörténelem egy hanggal lett szegényebb

A zeneipar hatalmas veszteségként tekint Rivers halálára. A rajongók pedig most egy olyan művésztől búcsúznak, akinek

basszusgitár-játéka egy korszak hangulatát teremtette meg.

A Limp Bizkit azt ígérte:

A zenéd örökké él. Mi pedig visszük tovább a történetedet.

