Tragikusan fiatalon meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

„Az első közös hangjegytől kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amit soha senki nem tudott volna pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, a szíve pedig hatalmas” – írta a Limp Bizkit a posztjában.

Meghalt a Limp Bizkit zenésze, Sam Rivers

Fotó: Unsplash

Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A Limp Bizkit oszlopos tagja volt Sam Rivers

A Limp Bizkit – Fred Durst, John Otto, DJ Lethal és Sam Rivers felállásában – 1994-ben alakult. A hiphop-rock stílusú, gyakran trágár szövegeiről ismert zenekar a ’90-es évek végének meghatározó hangzását hozta, és nagy szerepe volt abban, hogy a keményebb zene bekerüljön a mainstreambe.

Legismertebb albumaik közé tartozik a Significant Other és a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, míg legsikeresebb kislemezeik között van a Take a Look Around és az első helyezett Rollin' (Air Raid Vehicle).

Rengeteg pillanatot osztottunk meg – vadakat, csendeseket, gyönyörűeket – és mindegyik még értékesebb volt, mert Sam ott volt

– írta a zenekar.

„Sokkolt bennünket a hír” – tette hozzá DJ Lethal (polgári nevén Leor Dimant) az Instagramon, aki egyúttal arra kérte a rajongókat, hogy tartsák tiszteletben Rivers családjának magánéletét.

Zenei tehetsége mellett – Rivers 2000-ben elnyerte a Gibson „Legjobb basszusgitáros” díját – a banda kiemelte jótékonysági munkáját is.

„Tovább élsz a zenéden, a jótékonysági munkádon és a barátságaidon keresztül, valamint azok életében, akiket megmentettél” – írta DJ Lethal.

A Limp Bizkit legutóbb 2024 szeptemberében adott ki új dalt Making Love to Morgan Wallen címmel, és augusztusban felléptek a Reading Fesztiválon.

Legutóbbi albumuk, a Still Suck négy éve jelent meg.

Rivers egy időre kilépett a zenekarból

Rivers 2015-ben egészségügyi okok miatt – májbetegség következtében, amit „túlzott alkoholfogyasztás” okozott – több évre kilépett a zenekarból. A Raising Hell című könyvében arról beszélt, hogy teljesen felhagyott az ivással és betartotta az orvosi előírásokat:

„Kezelést kaptam az alkoholproblémára, és májátültetésen estem át, ami tökéletes egyezés volt” – idézte a Loudwire.