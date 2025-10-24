Újabb e-bike robbant fel, lángoló házból menekült a család

Egy 44 éves, négygyermekes londoni anya, Cheryl Whitter néhány másodperccel azelőtt, hogy háza felrobbant, erős körömlakklemosó-szagot érzett. Kiderült, hogy a szag a lítiumion-akkumulátorból szivárgott, amely azután felrobbant és hatalmas tüzet okozott – olvasható a Daily Mail weboldalán.
Lítiumion-akkumulátor okozta a robbanást
A Mitcham városrészben történt tragédia során az elektromos bicikli akkumulátora a nappaliban robbant fel, és „a lángok felkúsztak a falakon és végigszaladtak a mennyezeten”. Cheryl 10 éves fiával azonnal kimenekült a kertbe, míg 20 éves fia az ablakon ugrott ki, hogy elkerülje a tűzhalált.
A család 12 éve élt a házban, ami most teljesen leégett, és le kell bontani. A robbanás után a ház lakhatatlanná vált, a család jelenleg egy Premier Inn szállodában kapott ideiglenes menedéket.
Cheryl nővére, Debbie (58) elmondta, hogy összerogyott a sokktól, amikor meghallotta, hogy testvére háza lángokban áll.
Azt hittem, meghalt. Amikor nem tudtam elérni sem őt, sem a gyerekeit, pánikba estem, és szó szerint összecsuklottam”
– mondta a testvér.
A környékbeliek gyűjtést szerveztek a családnak, az AFC Wimbledon futballcsapat pedig ágyakat és matracokat adományozott.
A tűzvizsgálók szerint a balesetet a lítiumion-akkumulátor hibája okozta, ami tűzijátékszerűen robbant szét.
A londoni tűzoltóság adatai szerint 2025-ben már 169 e-bike-robbanást jelentettek a fővárosban, és az év végéig várhatóan rekordszámú, 200 feletti eset történik.
A hatóságok figyelmeztetnek: a nem engedélyezett, utólag átalakított vagy használt akkumulátorok életveszélyesek lehetnek, különösen, ha zárt térben töltik őket.
A közelmúltban Észak-Karolinában egy kutya gyújtotta fel majdnem a házat lítiumion-akkuval.