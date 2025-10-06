Hihetetlen erővel rúgott a ló – a rúgás szétrepesztette egy nő szívét

Egy tapasztalt, köztiszteletben álló kórházi főápolónő sétáltatta a lovát, amikor a tragédia bekövetkezett. Az állat hirtelen megriadt, hátsó lábaival kirúgott, a nő pedig a földre zuhant. A ló rúgás közvetlenül a mellkasát találta el, szívsérülést okozva – írja a DailyMail.

A helyszínen történt a lórúgás, amely halálos sérülést okozott az ápolónőnek fotó:Illusztráció/Unsplash

Brutális lórúgás okozta a nő halálát, hiába küzdöttek érte

A szemtanúk azonnal mentőt hívtak, és megpróbálták újraéleszteni, de a segítség már hiába érkezett. Az orvosok megállapították, hogy a rúgás ereje miatt a szív megrepedt, és belső vérzés alakult ki.

A nő ismert egészségügyi vezetőként dolgozott, és korábban a katonaságnál is szolgált. Barátai és kollégái szerint kedves, segítőkész és rendkívül tapasztalt szakember volt, aki szenvedélyesen szerette a lovakat. Halála sokkolta a közösséget.

A hatóságok kizárták az idegenkezűséget, és balesetként zárták le az ügyet.

