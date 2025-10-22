Hírlevél

British Airways

Több száz utas rekedt Londonban – egy „féktelen” autó miatt

45 perce
Komoly baleset történt a Heathrow repülőtéren. Egy földi jármű belegurult a British Airways egyik utasszállító repülőgépébe Londonban, miután vélhetően nem volt megfelelően rögzítve a kéziféke. Az incidens több mint egy napos késést okozott a Kuala Lumpurba tartó járatnál, mintegy 300 utast érintve.
British AirwaysLondon HeathrowbalesetHeathrow repülőtérLondonHeathrowlégitársaság

Baleset történt London legnagyobb repülőterén, a Heathrow 5-ös termináljánál egy földi kiszolgáló autó – feltehetően behúzatlan kézifékkel – elindult és egy Boeing 787-9 Dreamliner típusú gép alá szorult.

A British Airways plane is pictured outside Terminal 4 at London's Heathrow airport, 29 January 2007. British Airways held last-ditch talks with unions Monday aimed at heading off a two-day cabin crew strike which threatens passenger chaos and a huge bill for the airline. The talks, with BA battling to prevent the the cancellation of over 1,000 flights Tuesday and Wednesday, resumed after failing to make headway over the weekend, said a company spokesman. Industry analysts have estimated that the walkout will cost BA around 30 million pounds (60 million dollars, 45 million euros) in lost revenue and other expenditure. In addition it could also cost the wider economy 2,5 million pounds a day, said one business analyst. (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP), London
Londonban ragadt a British Airways Kuala Lumpurba tartó járata
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A brit légitársaság emiatt azonnal leállította a repülőgépet és alapos műszaki vizsgálatot rendelt el. 

A Londonból Kuala Lumpurba tartó járat csak másnap tudott elindulni, komoly fennakadást okozva az utasoknak. A British Airways elnézést kért, és szállást, valamint étkezést biztosított a várakozó utasoknak. A légitársaságot az eset miatt akár 100 ezer font (45 millió forint) kár is érhette – írj a The Sun.

Londoni problémák

A brit hatóságok most vizsgálják, hogy a jármű miért nem volt megfelelően leállítva, történt-e szabálysértés vagy emberi mulasztás a földi személyzet részéről. A szakértők szerint az incidens jól példázza, mennyire kritikus minden földi mozdulat egy nemzetközi repülőtér működésében. Egy látszólag apró mulasztás – mint a kézifék behúzásának elfelejtése – is elegendő lehet ahhoz, hogy százak utazási terveit hiúsítsa meg, és több tízezer fontos kárt okozzon egy légitársaságnak.

Az eset nem az első hasonló bonyodalom a British Airways életében – a légitársaság flottájának néhány Dreamliner típusú gépe az elmúlt években már szembesült különféle technikai és kiszolgálási problémákkal Londonban és más reptereken.

 

 

