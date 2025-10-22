Több száz utas rekedt Londonban – egy „féktelen” autó miatt

Baleset történt London legnagyobb repülőterén, a Heathrow 5-ös termináljánál egy földi kiszolgáló autó – feltehetően behúzatlan kézifékkel – elindult és egy Boeing 787-9 Dreamliner típusú gép alá szorult.

Londonban ragadt a British Airways Kuala Lumpurba tartó járata

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A brit légitársaság emiatt azonnal leállította a repülőgépet és alapos műszaki vizsgálatot rendelt el.

A Londonból Kuala Lumpurba tartó járat csak másnap tudott elindulni, komoly fennakadást okozva az utasoknak. A British Airways elnézést kért, és szállást, valamint étkezést biztosított a várakozó utasoknak. A légitársaságot az eset miatt akár 100 ezer font (45 millió forint) kár is érhette – írj a The Sun.

Londoni problémák

A brit hatóságok most vizsgálják, hogy a jármű miért nem volt megfelelően leállítva, történt-e szabálysértés vagy emberi mulasztás a földi személyzet részéről. A szakértők szerint az incidens jól példázza, mennyire kritikus minden földi mozdulat egy nemzetközi repülőtér működésében. Egy látszólag apró mulasztás – mint a kézifék behúzásának elfelejtése – is elegendő lehet ahhoz, hogy százak utazási terveit hiúsítsa meg, és több tízezer fontos kárt okozzon egy légitársaságnak.

Az eset nem az első hasonló bonyodalom a British Airways életében – a légitársaság flottájának néhány Dreamliner típusú gépe az elmúlt években már szembesült különféle technikai és kiszolgálási problémákkal Londonban és más reptereken.