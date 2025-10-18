Hírlevél

Az egész világ Zelenszkijn röhög – csúnyán pofára esett

Köpni-nyelni nem tudtak a rendőrök, rablók lopott kotrógéppel lovasítottak meg egy ATM-et

53 perce
Különös bűneset rázta meg az angliai kisvárost. Ismeretlen tettesek egy lopott kotrógéppel vájták ki a falból a Lloyds Bank ATM-ét.
Tolvajok lopott kotrógéppel vájtak ki egy banki ATM-et Horncastle-ben szombat kora hajnalban – írja a BBC. 

Köpni-nyelni nem tudtak a rendőrök, lopott kotrógéppel lovasítottak meg egy ATM-et. (A kép illusztráció.)
Lopott kotrógéppel szerezték meg az ATM-et

A Lincolnshire-i rendőrség hajnali 02:50-kor kapta a riasztást, mely szerint megtámadták a Lloyds Bank egyik fiókját. A helyszínre érkező rendőrök apokaliptikus állapottal szembesültek: az ATM-nek hűlt helye volt, és az épület fala is jelentősen megrongálódott. 

Az elkövetők a helyszínen hagyták a kotrógépet, és feltehetően egy másik járművel, egy kisteherautóval menekültek el. 

A rendőrség a helyszínelés idejére lezárta a bankfiók környékét, az elkövetők azonosítása és felkutatása folyamatban van. Arról nem közöltek információt, hogy a rablók mennyi pénzzel távoztak. 

 

